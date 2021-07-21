Esnaf Olanlara Müjde! 50.000 TL'ye Kadar Nakit İhtiyaçlarınızda Uygun Faizli veya Faizsiz Destek Kredileri Verilecek. Sizlerde esnaf olmanız durumunda bu destek kredilerini alabileceksiniz. Esnaf olup vergi levhası en az 2 yıllık olan kişiler, bu desteklerden faydalanabileceklerdir. İhtiyaç sahibi olan kişiler 50.000 TL'ye kadar hemen onay alacak ve ihtiyacına göre kredi kullanacak.

Bankalar her müşteriye özel kredi kampanyası yapan bankalardır. Özellikle esnaf olan vatandaşlarımıza ihtiyaç kredilerinde anında hizmet verilmektedir. Esnaflık yapan ve vergi levhası olan kişiler acil para ihtiyaçlarında bankalardan destek kredisi alarak bu kredileri 36 ay vadelerde ödeyebilmektedirler. Sizlerde bankalardan kredi başvurusu yapacaksanız ve 50.000 TL ihtiyacınız varsa vereceğimiz bankalardan kredi başvurusunu evraklarınız ile birlikte yapabilirsiniz.

Kredi alacak olan kişilerin banka politikalarına uygun müşteriler olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişi kredi notunun en az 1100 ve üzerinde olması, şirketinin ve kendinin icralık durumu olmaması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu şartlara uygun olduklarında istedikleri ve kendilerine uygun gördükleri bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler.

Denizbank Esnaf Kredisi

Denizbank esnaf ve kobilerin yanında olan bir bankadır. Sizde bu bankadan 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Kredi başvurusu için banka şubelerine gidip ticari bölümden işlem yapmanız gerekiyor. Esnaf olan ve vergi levhası olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda ayrıca 2 yıllık faal şirket olmaları da istenecektir. Yeni işletme kuran kişilere banka kredi vermeyecektir. Çiftçi olan vatandaşlarımızda bu bankadan tarım kredisi adı altında ihtiyaçları kadar kredi başvurusu yapabilirler. Çiftçi olan kişilerin ÇKS belgesi olması şartı aranmaktadır.

Ziraat Bankası Esnaf Kredisi

Uygun faizlerle kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Ziraat Bankası üzerinden esnaf kredisi başvurusu yapabilirsiniz. En az 1 yıllık vergi levhası olan ve banka sicilinde sıkıntı olmayan kişiler 50.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirler. Ayrıca bu bankadan pos cihazı kullanan müşteriler de bu kredileri banka şubelerine gitmeden online olarak alabilmektedirler. Esnaf olan vergi levhalı tüm işletmelere kredi verildiği gibi bu banka devlet destekli olarak çiftçi kredileri de vermektedir. ÇKS belgeniz varsa faizsiz ve hibe kredilere başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvuruları banka şubelerinden yapılmaktadır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Esnaf Kredisi

Faizsiz bankacılık işlemleri yapmak istiyorsanız ve islami şartlara uygun faizsiz kredi almak istiyorsanız Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden bu işlemlerinizi yapabilirsiniz. En az 1 yıllık vergi levhası olan kişiler bu bankadan 50.000 TL esnaf kredisi alabilirler. Bu aldığınız kredilerde faiz uygulanmamaktadır. Kar payı üzerinden verilen bu esnaf kredisi tamamen helal olarak adlandırılmaktadır. Eğer islami şartlara uygun bankacılık arıyorsanız bu bankadan kredi başvurularınızı yapabilirsiniz.

QNB Finansbank Esnaf Kredisi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden esnaf kredisi alacak olan kişilerin en az 6 aylık vergi levhalı olması ve kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurularını 50.000 TL’ye kadar SMS, İnternet bankacılığı ve banka şubelerinden yapmanız mümkündür. Vergi levhanız üzerinden verilecek olan bu krediler ticari kredi olarak geçecektir. Taşıt alımlarınızda, işyeri büyütmenizde de bankadan daha uygun kredileri kullanabilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda esnaf kredisi veren bankalar hakkında bilgiler verdik. Sizde bu bankalardan zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer esnaf kredisi almak istiyorsanız kendi ticari hesabınızın olduğu banka önceliğinizin olması gerekiyor. Çünkü bankalardan kredi alacak olan müşteriler bu hesabı olan yerlerden bankaya gitmeden bile kredi imkanından faydalanacaklardır.