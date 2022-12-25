Esnaf Dükkan Kiraları %400 Arttı! Konut Kira Zammı %25’te Kaldı!

Yeni yılda kira artış oranları netleşti. Farklı kurumlara yönelik belirlenen yüzdelik orantılar arasındaki büyük uçurum ve dezavantaj gözlerden kaçmadı. Konut kiralarındaki artış %25 ile sınırlandırılma kararı verildi. Bu dükkan, kurum ve kuruluşlarda daha yüksek olabiliyor. Özellikle esnaf dükkanları için yüzdelik artış %400 oranına ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak işletilen okul kantinlerindeki kira artış oranlarında ise %25'e sabitleme kararı verildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kira Bedelini Paylaştı!

Yeni yılda uygulanan kira artış oranı konutlarda %25 ile sınırlandırıldı. Vakıf kiracıları için bu esnafın belini büken bir rakama ulaştı. Esnaf dükkanlarının aylık kiralama bedeli %400 oranında zam ile karşılaştı. Bu demek oluyor ki yıl içerisinde yeni yıla sayılı günler kala esnafın dükkan kiralarındaki artışı 5 katına ulaştı. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olarak 10 metrekarelik bir dükkanın 1.253 TL olan kirası yeni yıl itibariyle %398 oranında zamla karşılaştı. Bu rakam 1.253 TL olan bir kiranın 6.250 TL olması anlamına geliyor. Bu fahiş rakam yeni yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak olan kiralık dükkan işletmecileri için internet sitesi üzerinden resmen duyurulmuş olundu.

VGM Kira Artışında Enflasyonu Baz Aldı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl kira artışlarında ÜFE oranı üzerinden kullanılması kararı vermişken bu yıl ise enflasyon üzerinden yeni bir yenileme kararı vermiş oldu. Gittikçe artan kira artışları meclisinde gündeminde. Konut kiraları ile dükkan kiraları arasında bir çifte standart yapıldığı üzerinde duruluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da bu konuda yazılı bir önergesi bulunuyor.

Yazılı önergede Kasım ayı enflasyonunun %84.39 olduğu yurtiçi ÜFE’nin ise yıllık bazda 154.69 arttığı ifade ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde esnafa yönelik yapılan kira zammı ise %398 seviyesinde denerek bir açıklama getirildi.

Kantin Kiraları %25’te Sabitlendi!

Öte yandan yeni yıl öncesinde gözler okul kantinlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyette bulunan kantinler ve buna benzer farklı dükkanlara yönelik kira bedellerinde 11 Eylül 2023 tarihine kadar yapılacak kira artışının %25'i geçmemesi kararı verildi. Bir önceki yıla göre tüketici fiyatı endeksinin 12 aylık ortalaması üzerinden değişim oranının %25'in altında kalması durumunda değişim oranı geçerli olacaktır, ifadesi eklendi.