Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncusundan Yeni Proje

Kısa bir süre önce yeniden seyirci karşısına çıkmayacağı öğrenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi alınan bu karar ile hayranlarını üzüntüye boğmuş ve adından söz ettirmişti. Dizide bir dönem “Mert” isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Serdar Orçin ise yeni projesini belirledi ve detaylar merak konusu oldu. Yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un gerçekleştirdiği Çember isimli projede rol alacak olan deneyimli oyuncu Serdar Orçin, bu kararı ile konuşuldu. Peki Çember dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncuları kimdir?

45 yaşında olduğu bilinen ve tiyatro kökenli olan Orçin, gençlik yıllarında lisedeyken tiyatroya adım atmıştı. Bugüne kadar canlandırdığı karakterler ve rol aldığı filmler ile çok sayıda ödül kazanan ünlü oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştı.

1999 yapımı olan ve Zeki Demirkubuz'un yönetmenliğini üstlendiği Üçüncü Sayfa isimli filmiyle adını herkese duyuran ünlü oyuncu Serdar Orçin, beğeni toplamıştı. Gülbeyaz isimli yapım ise yetenekli oyuncunun ilk televizyon dizisi olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Nejat İşler ile Şevval Sam gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolleri paylaştığı proje 2002 senesinde çekilmiş ve büyük başarılara imza atmıştı.

Serdar Orçin daha sonra Haneler, Gümüş, Galip Derviş, Behzat Ç., Ulan İstanbul, Muhteşem Yüzyıl ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde rol alarak oyunculuk performansı sergilemişti. Son olarak Mehmed: Bir Cihan Fatih, isimli dizide boy gösteren ünlü isim Serdar Orçin yapımda Dimitrios Paleologos karakterine hayat vermişti. Daha sonra ekranlardan uzakta kalan oyuncu yeni projesini belirledi ve ilgileri üzerinde topladı.

Çember isimli dizi Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yargı başladıktan sonra yayına ara vermiş ve merak konusu olmuştu. Çember dizisinin kalpsiz isimli bölümünün Salı akşamında ekranlara getirileceği öğrenildi ve konu hakkında bazı araştırmalar yapıldı. Tuvana Türkay ile Özgürcan Çevik’in başrollerde bulunduğu serinin ekranlara getirecek olan yeni bölümünde Serdar Orçin de bulunacak.