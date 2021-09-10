Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hakkında Flaş İddia!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında ilgi çekici bir iddia ortaya atıldı. Konu hakkında detaylar merak konusu oldu ve seyirci kitlesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili detaylı bir araştırma yapmaya başladı.

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve Salı günleri yayınlanan diziye Uğur Yücel'in geleceği konuşuldu. Kırmızı Oda’da hayat verdiği karakter ile ilgi toplayan Uğur Yücel'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıp katılmayacağı merak edildi. Proje hakkında iddialar son dönemde artış gösterirken Uğur Yücel'in isminin de dizi ile anılması dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü.

Kırmızı Oda isimli başarılı diziye konuk oyuncu olarak katılan usta aktör Uğur Yücel, bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Kırmızı Oda’nın yanı sıra Netflix'te yayınlanan Fatma isimli projede rol alan ünlü isim, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da yer alabilir.

7. sezonda ATV ekranlarında yayınlanmak için hazırlıklarını sürdüren dizi, yeni iddia ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve Uğur Yücel'in teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ay sonunda sete çıkması beklenen dizi, uzun süredir ekranlarda olmasına rağmen adını efsaneler arasına yazdırmıştı.

Yaz aylarına giriş yapılmadan önce oyuncu kadrosu hakkında değişiklikler olacak öğrenilmiş ve Ozan Akbaba'nın hikayeden ayrılabileceği ifade edilmişti. İzleyici kitlesi ise başarılı isim Ozan Akbaba'nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda edecek olması ihtimaline şiddetle karşı çıkmış ve gelişmeler merak konusu olmuştu.

Yeni sezonda projenin ekibinde değişiklikler meydana gelebilir ve yeni isimler oyuncu kadrosuna katılabilir. Bunun yanı sıra, Atv'de yönetimi ile dizi ekibi arasında bazı problemler yaşandığı şeklinde iddialar da bulunmakta. Söz konusu bu problemin sebebinin ise çekimlerin gecikmesi ile ilgili olduğu öne sürüldü. Dizinin başrolü olan Oktay Kaynarca ise bir duyuru yaparak sezon içerisinde sete çıkacaklarını ve bu yüzden çok heyecanlı olduğunu açıkladı.