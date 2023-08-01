Seçim sonrası Türkiye’de ciddi bir zam furyası yaşanıyor. Gıdadan akaryakıta, ulaşıma kadar pek çok alanda zamlar söz konusu oluyor. Yapılan zamların etkisiyle tüketicilerin masrafı giderek artıyor. Artan masraflar sebebiyle her geçen gün tüketicilerin işi zorlaşıyor.

Zam furyasından en fazla etkilenen ürünler arasında gıda ürünleri yer alıyor. Gıda ürünlerinin fiyatı, her geçen gün daha fazla artıyor. Gıda fiyatlarının artması ile beraber tüketimde kısıtlama yapmak zorunda kalanlar oluyor. Son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatları da yükseliyor. Birçok şehirde ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Zam yapılan şehirlerden biri de Eskişehir oldu.

ESKİŞEHİR’DE EKMEK 7 TL OLDU

Eskişehir’de ekmeğe yapılan zam sonrasında fiyat 7 TL oldu. 200 gram ağırlığında olan ekmek, 7 TL’den satılmaya başlandı.

Zamlardan sonra birçok şehirde hem ekmeğin hem de diğer unlu mamullerin fiyatları artmaya başladı. Bu zamlardan etkilenen Eskişehir’de 200 gram ekmek 7 TL oldu.

EKMEK, DAHA ÖNCE 5 TL’YE SATILIYORDU

Eskişehir’de ekmek daha önce 5 TL’den satılıyordu. Yapılan zamla 200 gram ekmek 7 TL oldu. 230 gram ekmeğin fiyatı ise 8 TL oldu. Fırıncılar, zammın yeterli olmadığını belirtiyor. Fırıncıların talebi ekmeğin, 10 TL olmasını istiyor.

Ekmek fiyatlarının artmasının nedeni, üretim maliyetlerinin artışı oluyor. Üretim maliyetlerinin artışından kaynaklı olarak fırıncılar da fiyatlara zam yapıyor. Bunun yanı sıra işçilik maliyetleri de artıyor. Asgari ücrete yapılan zam nedeniyle ekmek fiyatları da artıyor. Fırıncılar, yüksek kira masraflarından da şikâyet ediyor. Ayrıca korsan fırıncılar da vergisini yapan fırıncılar için sorun teşkil ediyor.

Ekmek fiyatlarının artması neticesinde vatandaşların mutfak masrafları yükseliyor. Dört kişilik bir aile günde ortalama dört ekmek tüketiyor. Bu durumda hanedeki kişi sayısı arttıkça masraflar da katlanıyor. Farklı gıda fiyatları da son zamanlarda giderek daha fazla yükseliyor. Bu nedenle vatandaşlar, harcamalarını azaltmak zorunda kalıyor.