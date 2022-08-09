Eski Yapımcısı ile Sorun Yaşayan Sıla Türkoğlu Yeni Dizi Anlaşması Yaptı

23 yaşındaki genç oyuncu Sıla Türkoğlu, Emanet isimli televizyon dizisi projesinin başrolünde yer alıyor ve Seher isimli karaktere hayat veriyordu. Peki Emanet dizisi Seher karakteri kimdir, gerçek adı nedir, Emanet yeni sezon Seher karakteri değişti mi, kim oldu? Yeni projesi ile merak konusu olan ve sıklıkla gündemde yer alan yetenekli oyuncu Sıla Türkoğlu bir süre önce veda ettiği projede yaşadığı problemler ile adından söz ettiriyordu. Ünlü oyuncu hakkında ortaya atan iddialar sonrasında Türkoğlu, avukatı aracılığıyla bir açıklama yayınlamış ve dizide zor şartlar altında çalıştırıldığını ifade etmişti.

Kızılcık Şerbeti Dizisi Oyuncuları Kimdir, Konusu Nedir, Ne Zaman Başlayacak, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bir süredir ekranlardan yzakta kalan ve sonraki projesiyle merak konusu olan güzel oyuncu Sıla Türkoğlu hakkında ortaya atılan son iddialara göre ünlü ismin Kızılcık Şerbeti isimli dizide performans sergileyeceği açıklandı. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncuları kimdir, Kızılcık Şerbeti Sıla Türkoğlu hangi karaktere hayat verecek? Konu hakkında elde edilen bilgilere göre projenin oyuncu kadrosunda Kırmızı Oda isimli başarılı dizide güçlü oyunculuk performansı sergileyerek hafızalara kazınan Evrim Alasya ve Evlilik Hakkında Her Şey isimli diziyle izleyici karşısına çıkan Barış Kılıç rol alarak dizide performans sergileyecek. Evrim Alasya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı, Kızılcık Şerbeti Evrim Alasya kimdir? Bunun yanı sıra projenin başrol oyuncusu ise Emanet dizisinde Seher karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu oldu ve oyuncunun sevenleri bu haber karşısında büyük bir mutluluk yaşadı. Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı, Kızılcık Şerbeti Barış Kılıç kimdir? Uzun süredir oyuncudan uzakta Kalan Sıla Türkoğlu'nun ne yaptığını merak eden seyirci kitlesi artık oyuncuyu farklı bir dizide görebilecek.

Kızılcık Şerbeti Dizisi Nerede Çekiliyor, Hangi Semtte?

10 eylül tarihinde sete çıkacağı öğrenilen Kızılcık Şerbeti isimli dizide Evrim Alasya ile Sıla Türkoğlu anne kız rollerine hayat verecek. Olaylı bir ayrılık yaşadığı Emanet isimli televizyon dizisi projesinde yıldızı parlayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu bu defa yeni projesi Kızılcık Şerbeti ile adından sözbettirdi. Kızılcık Şerbeti Dizisi Hangi Şehirde, Hangi Semtte Çekiliyor? Sete çıkmak için hazırlık yapan projenin çekim yeri henüz açıklanmadı.

Kızılcık Şerbeti Dizisi Senaristi Kimdir, Senaryo Kim Tarafından Yazılmaktadır?

Zeynep Gür ile Melis Civelek tarafından Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosunun yazıldığı öğrenildi ve ünlü isimlerin hayranları projeyi merak içerisinde beklemeye başladı. 6. sezonu için hazırlık yapan ve 5 sezon boyunca çok başarılı bir yayın ömrü geçiren Yasak Elma dizisinin senaristi Kızılcık Şerbeti dizisi ile adından söz ettiriyor. İki ailenin etkileyici hikayesi söz konusu proje ile izleyici karşısına çıkacak ve dizide farklı kutupta olan iki yaşam tarzı anlatılacak.

Titizlikle senaryo üzerinde çalışıldı ve projede 2 ailenin geçirdiği büyük mücadeleler anlatıldı. İki ailenin hayatlarında büyük bir kırılma yaşayacağı ifade edilirken çocuklarının tecrübe ettikleri ilişkiler sonrasında aile birbirlerine anlamaya başlayacak. Projede toplumsal kavramlar özenli bir şekilde ele alınacak ve dizi güçlü bir şekilde yayın hayatına başlayacak.

Sıla Türkoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı, Emanet Dizisinden Neden Ayrıldı?

İzmir doğumlu olan genç oyuncu Sıla Türkoğlu 18 Nisan 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine “Ağlama Anne” isimli dizi projesi ile adım atan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu en büyük çıkışını ise Emanet dizisi ile gerçekleştirmiş ve geniş bir kitle hitap etmeye başlamıştır. Sıla Türkoğlu Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunudur ve dizilerde sergilediği performansı ile ilgileri üzerine çekmektedir.

Kızılcık Şerbeti Sıla Türkoğlu Kimdir, Nerede Doğdu?

Lise hayatı sonrasında üniversite eğitimi almadan be henüz lise öğrencisiyken oyunculuk dersleri almaya başlayan Sıla Türkoğlu, genç yaşında setlere adım atmıştır. Hayran kitlesini Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle genişleten Sıla Türkoğlu, 2022 senesinin Mayıs ayında ise bu projeye veda etmiştir. Ünlü oyuncu hakkında bilinen bilgilere göre yetenekli isim yeni sezonda Kızılcık Şerbeti isimli projede performans sergileyecek.