Eski Polis, Breonna Taylor Baskını İçin Yargılanacak

Breonna Taylor'ın ölümüne neden olan polis baskınına karışan eski bir Louisville polis memurunun ceza davasında Cuma günü jüri seçimi başlayacak.

Eski memur Brett Hankison, 13 Mart 2020 olayı sırasında polis hizmeti silahını çılgınca Taylor'ın komşusunun dairesine ateşlediği iddiasıyla üç ağır suçla suçlanıyor.

26 yaşındaki Siyahi bir kadın olan Taylor, Louisville polisi tarafından beş kez vuruldu. Polis yanlışlıkla bir uyuşturucu baskınıyla evine girdikten sonra, dairesinin koridorunda uyuyakalmış ve kan kaybından ölmüştü. Hankison, Taylor'ı öldüren mermileri ateşlememesine ve ölümünde suçlanmamasına rağmen, davada suçlanan tek memur.

İki yüz elli potansiyel jüri üyesinin, Hankison'ın ceza davasındaki delilleri dinlemek üzere seçilmeden önce anketleri doldurmak için Cuma günü Louisville adliyesinde toplanması planlanıyor. Jüri seçim sürecinin haftalar sürmesi bekleniyor.

Taylor'ın polis tarafından öldürülmesi Louisville'de sokak protestolarına yol açtı ve 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan ülke çapında Siyahların Hayatı Önemlidir protestolarının itilmesine yardımcı oldu. Hankison'un davası – bir polis memuruna karşı ender görülen bir ceza davası – polis reformu arayan aktivistlerin ulusal ilgisini çekecek.

2020 protestolarını körükleyen sadece diğer üç ırkçı davada cinayet mahkûmiyeti oldu. Kasım ayında, Gürcistan'da siyah bir koşucu olan Ahmaud Arbery'yi öldürmekten üç beyaz adam hapse gönderildi. George Floyd'u öldüren eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kimberly Potter, Daunte Wright'ı öldürmekten suçlu bulundu.

Ancak Hankison'ın yaklaşmakta olan davası, Taylor'ın evine yapılan ölümcül baskından kaynaklanan tek ceza davası olabilir.

Louisville memurları, şüpheli bir uyuşturucu satıcısını ve Taylor'ın eski erkek arkadaşını hedef alan bir dizi baskının parçası olarak bir vuruntu yasağı emri veriyorlardı. Ama o gece Taylor'la birlikte değildi ve polis iki yatak odalı dairesinde uyuşturucu ya da nakit para bulamadı. Polisin evine girmek için kullandığı arama emri daha sonra kusurlu bulundu.

FBI balistik raporuna göre, baskın sırasında Hankison dairenin arkasına gitti ve Taylor'ın veranda kapısından 10 el ateş etti. Üç kurşun bir komşunun dairesine bağlanan bir duvardan geçti ve iddiaya göre bir tanesi komşunun kafasından vızıldıyordu.

Hankison'ın davasındaki karar ne olursa olsun, Taylor'ın adını söylemek için aylarca Louisville sokaklarına çıkan Black Lives Matter protestocularını hayal kırıklığına uğratması muhtemel. “Breonna Taylor'ı öldüren polisleri tutuklayın” yaygın bir nakarattı.

Taylor'a ateş eden iki eski polise herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Eyalet müfettişlerinin ölümcül atışı muhtemelen ateşlediğini söylediği Myles Cosgrove, Hankison'ın zorla görevden alınmasından aylar sonra, dedektif arkadaşı Joshua Jaynes ile birlikte geçen Ocak ayında ateşlendi. Taylor'ın erkek arkadaşının açtığı kurşunla bacağından yaralanan Jonathan Mattingly de geçtiğimiz Haziran ayında emekli olmuştu.