Eski kimlikle KKTC giriş yapılamayacak

Birçok vatandaş kimliğini değiştirdi ancak bazı vatandaşlar eski kimliğini kullanmaya devam ediyor. Kimlik yenilemeyen vatandaşlara yönelik olarak dikkat çeken bir haber geldi. Merak edilen bütün detaylar haberimizde.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran tarihinden itibaren eski kimliklerin girişlerde KKTC için kabul edilmeyeceği gündeme geldi.

Türkiye'de hayata geçirilen yeni kimlik uygulamasının ardından pek çok yenilik de hayatımıza girdi. Yeni kimlik uygulaması yaklaşık olarak 6 yıldır hayatımızda. Uygulamanın ardından çok sayıda vatandaş, kimliklerinde değişikliğe gitmişti. Çok sayıda vatandaş ise henüz kimliklerini değiştirmedi. Kimlik değiştirmeyen , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeyi düşünen kişilere yönelik ilgi çeken bir açıklama yapıldı.

30 Haziran Tarihinden İtibaren Giriş Yapamayacak

Eski kimlik kullanan vatandaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapamayacak. Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran tarihinden itibaren kullanılamayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığın tarafından bizzat yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Tarihi itibari ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

Kimlik yenilemeyen vatandaşlara yönelik olarak dikkat çeken bir haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran'dan sonra eski kimliklerin girişlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kabul edilmeyeceği gündeme geldi.

30 Haziran 2021 tarihinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek isteyen vatandaşların, kimliklerini yenileyerek gitmeleri gerekiyor. Kimliklerini yenileyen vatandaşlar 30 Haziran tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sorunsuzca giriş yapabilecek