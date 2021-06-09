Eski kimlikle KKTC giriş yapılamayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nde geçilen yeni kimlik uygulamasının ardından birçok yenilik hayatımıza giriş yaptı. Bu yeniliklere bir yenisi daha eklendi.

Güncel 09.06.2021 - 10:28 09.06.2021 - 10:29 Berkay Keskin
Eski kimlikle KKTC giriş yapılamayacak

Birçok vatandaş kimliğini değiştirdi ancak bazı vatandaşlar eski kimliğini kullanmaya devam ediyor. Kimlik yenilemeyen vatandaşlara yönelik olarak dikkat çeken bir haber geldi. Merak edilen bütün detaylar haberimizde.

 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran tarihinden itibaren eski kimliklerin girişlerde KKTC için kabul edilmeyeceği gündeme geldi.

Türkiye'de hayata geçirilen yeni kimlik uygulamasının ardından pek çok yenilik de hayatımıza girdi. Yeni kimlik  uygulaması  yaklaşık olarak 6 yıldır hayatımızda. Uygulamanın  ardından çok sayıda vatandaş, kimliklerinde değişikliğe gitmişti. Çok sayıda vatandaş ise henüz kimliklerini değiştirmedi. Kimlik değiştirmeyen , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmeyi düşünen  kişilere yönelik ilgi çeken bir açıklama yapıldı.

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30 Haziran Tarihinden İtibaren Giriş Yapamayacak

Eski  kimlik kullanan vatandaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yapamayacak. Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran  tarihinden itibaren kullanılamayacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığın  tarafından bizzat yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran  Tarihi itibari ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.

 Kimlik yenilemeyen vatandaşlara yönelik olarak dikkat çeken bir haber geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran'dan sonra  eski kimliklerin girişlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için kabul edilmeyeceği gündeme geldi.

30 Haziran 2021 tarihinden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek isteyen vatandaşların,  kimliklerini yenileyerek gitmeleri gerekiyor.  Kimliklerini yenileyen vatandaşlar 30 Haziran tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sorunsuzca giriş yapabilecek

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