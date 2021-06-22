Eski Eşi Silahla Yaralamıştı! Kabus Gibi Dakikaları Anlattı

43 yaşındaki Gönül Ayvacıoğlu, eski eşi tarafından sokakta yürüdüğü sırada 4 kurşun ile vurulmuş ve daha sonra hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi süreci tamamlanan ve evine dönen Ayvacıoğlu yaşadığı olayları anlattı. Sokakta başına gelen dehşet anlarını ifade eden 43 yaşındaki kadın eski eşinin kendisine çok yakından ateş etmeye başladığını ve ardından patır patır saymaya başladığını söyledi. Eski eşi tarafından 4 kurşun ile vurulan kadın yere düştükten sonra “vurdun vuracağın kadar” dediğini dile getirdi. 4 Kurşun ardından göğsünü hedef alan eski eşinin silahın tutukluk yaptığını ve vuramadığını açıklayan Ayvacıoğlu, şans eseri ayakta olduğunu ifade etti. 43 yaşındaki kadın evlilik hayatı boyunca da eski eşinden şiddet gördüğünü, reçelin içine ekmek kırıntısı düştüğü için kendisine şiddet uyguladığını anlattı.

Dehşet verici olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi’nde meydana gelmiş ve bir arkadaşı ile sokakta yürüyen 43 yaşındaki Gönül Ayvacıoğlu’nun eski işi Kader Kocayemiş 4 el ateş etmişti. Ateş açan eski eşe karşı Ayvacıoğlu ve yanındaki kadın karşı koymaya çalışmış daha sonra Gönül Ayvacıoğlu yaralanmıştı. Eski eş Kader Kocayemiş ise ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Kaçtıktan kısa bir süre sonra ise yakalanan 50 yaşındaki saldırgan polisteki işlemler sonrasında sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

Seyyar tatlıcılık işiyle uğraştığını bilinen Kader Kocayemiş ile Gönül Ayvacıoğlu’nun 23 sene boyunca evli kaldığı bilgisine ulaşıldı. Evliliklerinden bir kızları bir de oğulları olan Gönül Ayvacıoğlu eski eşinden gördüğü şiddete daha fazla dayanamamış ve 2018 senesinde boşanmak istemişti. Kendisine şiddet uygulayan eşinden boşandıktan sonra imam nikahlı olarak başka birisi ile evlenen Gönül Ayvacıoğlu’na eski eşi Kader Kocayemiş şiddet uygulamaya devam etmiş ve imam nikahlı eşine de silahla saldırmıştı.