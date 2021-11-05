Eşinin Boğazını Kestikten Sonra Onu Çok Sevdiğini Söyledi

7 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da meydana gelen dehşet verici olayda Adnan Soysal isimli şahıs, Hatice Soysal isimli uyuyan eşini boynundan bıçaklaması ardından yastık ile boğarak öldürdü. Adnan Soysal’a verilen ceza hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Soysal'ın işlediği suç karşısında cezada indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi ve şahsın son sözü şoke etti. İşte 7 Ocak 2021 tarihinde uyuyan eşi Hatice Soysal'ı boynundan bıçaklaması ardından yastık ile boğarak öldüren Adnan Soysal'ın açıklamaları hakkında merak edilenler...

Cinayet ile ilgili olarak eşini isteyerek ve zevk alarak öldürmediğini ifade eden Adnan Soysal eşi Hatice Soysal'ı çok sevdiğini ve çok pişman olduğunu ifade etti. Yalnızca kendini öldürmek niyetinde olduğunu ifade eden Adnan Soysal son sözleri ile şoke etti.

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olay 7 Ocak tarihinde yaşanmıştı. 36 yaşındaki Adnan Soysal 39 yaşındaki eşi Hatice Soysal’ı ilk olarak boynundan bıçaklamış ve daha sonra da yastıkla boğarak cinayet istemişti. “Eşi canavar hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istenen katil zanlısı koca Soysal, açıklamaları ile gündemde yer aldı.

İddianamede ise Adnan Soysal'ın savunmasında borcu olması sebebi ile intihar edeceği öne sürülürken bazı ifadeler de kullanılmıştı. Kendisinden 3 yaş büyük eşi 39 yaşındaki Hatice Soysal'ın kendisine eğer kendini öldürürsen beni de öldür yoksa Hakkımı sana helal etmem şeklinde konuştuğu da iddia edilmişti.

Savunmasında Soysal eşini öldürülmesi ardından intihar edeceğini belirtirken eve gelen polislerin ise bu duruma engel olduğunu iddia etmişti. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nde kendine geldiğini ifade eden Soysal, savunmasında bir an önce ölmek istediğini açıkladı. Soysal’a verilen cezada heyetin takviyeli indirim uygulamadığı daha ilgi çekici bir gelişme oldu ve konu gündemde yer alarak adından söz ettirdi.