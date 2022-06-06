Eşini Ezerek Öldüren Kocadan Mide Bulandırıcı Savunma

Ordu'dan meydana gelen dehşet verici olayda 47 yaşındaki İbrahim Pişkin boşanma aşamasında olduğu ve yolda gördüğü eşi 45 yaşındaki Selime Pişkin’e kullandığı minibüs ile çarpmış ve duvara sıkıştırarak öldürmüştü. Boşanma aşamasında olduğu eşinin yanı sıra 22 yaşındaki kızı Havva Nur Pişkin2i de yaralayan baba İbrahim Pişkin açıklamaları ile kan dondurdu.

Pişkin hakkında nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs ve nitelikli kasten insan öldürme suçlarından iddianame düzenlendiği öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Tanık Pişkin hakkında 2 defa müebbet hapis cezası istendi ve 47 yaşındaki adam ifadesinde alkollü olduğunu, yaşanan olayların bir kaza olarak meydana geldiğini ve kasıt bulunmadığını ifade etti.

11 Kasım 2021 tarihinde Ordu'da yaşanan olay Korgan ilçesi Erkez Caddesi'nde meydana gelmişti. 47 yaşındaki İbrahim Pişkin kendisine ait olan minibüs ile giderken çocukları ile beraber yolda yürüdüğünü gördüğü eşi Selime Pişkin’e minibüs ile çarparak öldürmüştü.

47 yaşındaki Pişkin, eşinin üzerine aracını sürerek onu duvara sıkıştırmış ve çocuklarının çığlıklarına aldırış etmemişti. Daha sonra araçtan inerek boşanma aşamasında olduğu eşini tekmelemeye başlayan Pişkin mide bulandırıcı olay ile gündemde yer aldı. Yolda hayatını kaybeden Selime Pişkin'in yanı sıra 22 yaşındaki çiftin kızları Havva Nur Pişkin de çarpmanın etkisiyle yaralandı ve daha sonra hastanede tedavi altına alındı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise o sırada İbrahim Pişkin'i linç etmeye çalışırken ihbar sonucunda olay yerine Jandarma ekipleri geldi ve Pişkin kalabalık arasından çıkarılarak göz altına alındı.

4 çocuk annesi olan Selime Pişkin'in yapılan ihbar olay yerine sevk edilen ambulans ile Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmadan önce yolda hayatını kaybettiği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise Pişkin'in eşine çarpma anı anbean yansıdı.