Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu programlar arasında yer alan Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı, eşi vefat etmiş ve en az 3 çocuğu bulunan kadınlara konut desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Programın şartları ve başvuru detayları da açıklanmıştır.

Bu destek programı kapsamında ev almak veya konut yaptırmak isteyen kadınlara 500 bin TL nakit destek sağlanacak. Başvuruda bulunmak için başvuru sahibinin eşi vefat etmiş olmalı ve en az 3 çocuğa sahip olmalıdır. Program, ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedeflemektedir. Başvurular ilgili ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapılmalıdır. Başvurular, kimlik belgesi ile gerçekleştirilecektir.

Destek programı kapsamında şartları sağlayan başvuru sahiplerine hane başına 500 bin TL destek ödemesi yapılacaktır. Ödemeler, ev alımlarında tek seferde, ev yapımlarında ise üç dilim halinde gerçekleştirilecektir. Başvuru sahiplerinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kimlik belgesi ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu destek programı, ihtiyaç sahibi kadınlara konut edinmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. Daha fazla bilgi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ziyaret edilebilir veya ilgili SYDV şubelerine başvuru yapılabilir.

Bu program, eşi vefat etmiş ve en az 3 çocuğu olan kadınlara barınma konusunda destek olmayı amaçlamaktadır. Eşi vefat etmiş kadınlar için sağlanan bu konut destek programı, onların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.