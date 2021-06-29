Eşi Tarafından Kafeteryada Şiddete Uğrayan Kadın: Ölmek İstemiyorum

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan korkunç olayda boşanma aşamasındaki 42 yaşındaki eşi Turgay Çelik tarafından bir kafeteryada meyve bıçaklı ve bardaklı saldırıya uğrayıp darp edilen 34 yaşındaki İmran Çelik, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Ölmek istemediğini açıklayan genç kadın geçirdiği süreç hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Korkunç olay dün saat 18.00 sıralarında Soma Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kafeteryada yaşanmıştı. Soma maden faciasında iki çocuğunun babası olan eşini kaybeden genç kadın yaklaşık olarak 2 sene önce özel bir maden şirketinde güvenlik görevlisi olan Turgay Çelik ile dünya evine girmişti. 4 ay önce bir kız çocuğunu da dünyaya getiren Çelik, evli kaldığı süre boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğü gerekçesi ile 22 Mayıs tarihinde boşanma davası açmıştı. Genç kadının eşi Turgay Çelik ise dün boşanma davası hakkında konuşmak ve kızını görmek istediğini belirterek eşini kafeteryada buluşmaya çağırmıştı.

Sürekli şiddet uyguladığı 34 yaşındaki eşini kızı ile beraber kafeye çağıran çift arasında tartışma çıktı ve Turgay Çelik eşine şiddet uygulamaya başladı. Tartışma sırasında sandalyeden kalkan öfkeli eş masada bulunan su bardağını eşinin başında kırdı daha sonra eşini meyve bıçağı ile 5 yerinden yaralayıp darp etti. Öfkeli adam daha sonra genç kadına yardıma gelen insanları da darp etti. Arka masada oturan 65 yaşındaki İsmail Çiçek ve kadın arkadaşı 46 yaşındaki Zuhal Yurttaş da yaşanılan şiddet olayına kayıtsız kalmadı ve genç kadına yardım etti. O sırada kafede bulunan vatandaşlar saldırıyı engellemeye çalışırken Turgay Çelik ise daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı.

Daha sonra olayın ihbar edilmesi ile birlikte 112 sağlık ekipleri yaralanan Çelik’e ilk müdahaleyi kafeteryada gerçekleştirdi ve daha sonra genç kadın ambulans ile Soma Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi edilmesi ardından taburcu edildiği öğrenilen kadın ölmek istemediğini açıklayarak dikkat çekti.