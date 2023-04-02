Eser Eyüboğlu Şarkı Söylemeye Başladı, Seyirci Kitlesi Oyuncuya Hayran Kaldı!

Ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu, Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinde Selami Ferses isimli karakteri hayat vererek izleyici ile buluşuyor. Ünlü isim 3 sezondur televizyon ekranlarında yer alan en renkli karakterlerden birisini canlandırıyor. Trabzon'da 1984 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Eser Eyüboğlu Gönül Dağı isimli dizi ile önemli bir deneyim yaşıyor. Daha önce de hem televizyonda hem de sinemada farklı projelerde performans sergileyen ünlü isim 2013 senesinde 90'lar dizisinde katılarak setlere adım atmıştı. Bu projede Necmettin karakterine hayat veren ünlü isim uzun süre boyunca sinema filmlerinde komedi rollerinin içinde de bulunmuştu.

Başarılı isim Şevkat Yerimdar isimli komedi dizisinde de İsmail karakterine hayat vererek kendisini sevdirmeyi başarmıştı. Diğer taraftan Ege'nin Hamsisi isimli dizi projesinde de Dursun karakteri ile dikkatleri üzerinde toplayan ünlü oyuncu bu defa güzel sesiyle adından söz ettirdi.

2020 yılında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisinde de rol alan Eser Eyüboğlu Selami karakterine hayat vererek geniş bir hayran grubu elde etti. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz sene diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmış ve seyirci kitlesi bu iddialar karşısında büyük bir üzüntü yaşamıştı. Diğer taraftan eser Eyüboğlu halen bu projenin en önemli isimlerinden biri olarak performans sergilemeye devam ediyor. Aynı zamanda söylediği şarkılarla da magazin gündeminden düşmeyen Eser Eyüboğlu milyonları peşinde sürüklüyor.

Gönül Dağı dizisinde şarkılar söylemeye devam eden Eser Eyüboğlu YouTube ortamında milyonlarca kez izlendi ve adından söz ettirdi. Yaptığı işe umutla sarıldığını ifade eden başarılı oyuncu olumlu dönüşler almanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Yaşanılan bu durumun diziye de katkı sağladığını ifade eden Eser Eyüboğlu Gönül Dağı dizisinde söylediği şarkılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.