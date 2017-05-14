Eşek Şakası Türünde Evlilik Teklifi! 14 Mayıs 2017, 14:38

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde kelimenin tek anmalı ile eşek şakası türünde bir evlilik teklifi yapıldı. Gözaltı kurgulu evlilik teklifi sosyal medyada büyük tepki ile karşılandı.



özel bir hastanede doktor 41 yaşındaki Uğur Kurt, aynı hastanede hemşire olarak görev yapan sevgilisi 24 yaşındaki Ayşenur Arslan'a ilginç bir evlenme teklifinde bulundu.



Dr. Kurt, arkadaşlarıyla hazırladığı senaryo gereği, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınmak istendi. Sevgilisini polislere vermemek için direnen ve gözyaşlarına boğulan Arslan, nişan yüzüğünü gösteren Dr. Kurt'un 'Benimle evlenir misin?' sorusuna 'Evet' yanıtı verdi.



Aynı zamanda gözyaşlarına hakim olamayan Arslan 'Polislerden nefret ediyorum artık' dedi.