Eşcinsel Erkekleri Hedef Alan Radikal Gruplar İspanyol Bakanı Uyardı

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, grupların "farklı" olan herkesi hedef aldığını söyledi.

“Bu gruplar içinde ırk, etnik köken, ideoloji, din, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi kişisel veya sosyal bir durumdan dolayı amaç farklılaşmaktır. Evet gerçekleşiyor, evet dikkate alınıyor” dedi.

Madrid polisi, Pazar günü Madrid'in merkezinde 20 yaşındaki bir erkeğe yönelik, sekiz erkeğin kurbanın evine girmeye zorladığı, onu bıçakla tutarak dudağını kestiği ve birinin üzerine homofobik karalamalar yaptığı saldırıyı soruşturuyor.

Saldırı, İspanya'nın kuzeybatısındaki A Coruña şehrinde 24 yaşındaki eşcinsel erkek Samuel Luiz'in öldürülmesinden iki ay sonra gerçekleşti. Cinayet, ülke çapında bir protesto dalgasına yol açtı ve nefret söylemiyle mücadele etmek ve LGBT+ kişilere daha iyi koruma sağlamak için harekete geçme çağrısında bulundu.

Hükümet rakamlarına göre İspanya, 2021'in ilk altı ayında cinsel yönelimle ilgili olanlar da dahil olmak üzere nefret suçlarında 2019'un aynı dönemine göre yüzde dokuzdan fazla artış gördü. 2019'da 610'a kıyasla bu yıl 31 Temmuz'a kadar 748 nefret suçu ihbarı yapıldı, ancak araştırmalar vakaların yüzde 89'unda mağdurların saldırıları bildirmediğini gösteriyor. Pandemi nedeniyle 2020 yılına ait veriler mevcut değildi.

İspanya başbakanı Pedro Sánchez, son zamanlarda yaşanan homofobik saldırıları analiz etmek için Cuma günü bir nefret suçlarıyla mücadele komisyonuna başkanlık edecek. LGBTİ grupları, son saldırıları protesto etmek ve gey ve trans bireyler için daha fazla koruma talep etmek için Cumartesi günü Madrid'de gösteriler düzenledi.

İnsan hakları avukatı Laia Serra, LGBTİ gruplarının daha yüksek bir kamuoyu profili kazanmasının ve son zamanlarda aşırı sağ örgütlerin yükselişinin eşcinsellere karşı bir tepkiden sorumlu olduğuna inandığını söyledi.

Tüm siyasi partiler Madrid'deki son saldırıyı kınadı. Ancak 52 milletvekiline sahip olan ve parlamentodaki en büyük üçüncü güç olan aşırı sağ Vox partisi, geçmişte bölgesel yetkililerin LGBTİ topluluğuna yönelik kurumsal destek açıklamalarına karşı çıktı.

Geçen ay yayınlanan bir YouGov anketi, İspanya'nın sekiz gelişmiş ülke arasında eşcinsellere yönelik en liberal tutumlardan birini gösterdiğini ortaya koydu. İspanyolların yaklaşık yüzde 91'i, İngiltere'deki yüzde 85'e kıyasla, dışarı çıkarlarsa ailelerinin bir üyesini destekleyeceklerini söyledi.

İspanyol hükümetinin cinsel çeşitlilik ve LGBTİ hakları direktörü Boti Garcia Rodrigo, gey ve translara yönelik genel bir saygı tutumuna rağmen, bu topluluğa radikal bir şekilde karşı çıkan bir azınlık olduğunu söyledi.