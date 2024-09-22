Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç sonrası yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti. İlk golü erken bulmalarına rağmen, ikinci golü zamanında atamadıklarını ifade eden Van Bronckhorst, "Zor bir rakibe karşı oynadık. Penaltıdan yediğimiz gol sonrası takımımızın galip gelmek için fırsatları zorlaması önemliydi," dedi.

Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacakları maça da değinerek, "Hollanda'ya dönmek özel bir durum. Ajax, güçlü bir takım ve hazırlanmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.

Kadroda yer almayan Ernest Muçi hakkında da açıklama yapan Van Bronckhorst, "Kadroda herkesin hazır görünmesi önemli. Çalışmalarını sürdürmeleri gerekiyor," diyerek oyuncularına güvenin önemine vurgu yaptı. Beşiktaş, bu galibiyetle ligdeki hedeflerine daha da yaklaştı.