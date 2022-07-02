Ermenistan ve Türkiye Sınırları Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Açma Konusunda Anlaştı

Türk dışişleri bakanlığı ve Interfax haber ajansının Ermeni dışişleri bakanlığına atıfta bulunarak yaptığı açıklamaya göre, Ermenistan ve Türkiye ortak sınırlarını üçüncü ülke vatandaşlarına açmak ve doğrudan kargo uçuşlarına başlamak için normalleşme müzakerelerinde anlaştılar.

İki ülke arasındaki ilişkiler on yıllardır gergindi ve iki komşu arasındaki kara sınırı, Ermenistan ile etnik olarak Türk olan Azerbaycan arasındaki çatışmaların ardından 1993'ten beri kapalıydı.

Türk dışişleri bakanlığından yine Cuma günü yapılan açıklamada , Ankara ve Erivan elçilerinin "Türkiye ve Ermenistan'ı ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye ve Ermenistan arasındaki kara sınırını mümkün olan en erken tarihte geçmesine izin vermeyi kabul ettiği" belirtildi .

Açıklamada, "Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda da mutabık kalmışlar ve bu konuda gerekli süreci başlatmaya karar vermişler" denildi.

Türk ve Ermeni yetkililer ayrıca, "kendi ülkeleri arasında tam normalleşme nihai hedefine ulaşmak için atılabilecek diğer olası somut adımları da tartıştılar" denildi.

Açıklamada, "Sonunda normalleşme sürecini ön koşulsuz sürdürme konusundaki anlaşmalarını yeniden vurguladılar" denildi.

Açıklama, normalleşme anlaşmasının özel temsilcileri olan Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Cuma günü Avusturya'nın Viyana kentinde dördüncü toplantılarını yapmalarının ardından yapıldı.

Türkiye ve Ermenistan, yıllarca askıya alınan diplomatik temasları Aralık 2021'de yeniden kurdu.

Ocak 2022'de Ankara ve Erivan'dan özel elçiler, bağları “ön koşulsuz” tamamen yeniden kurmak için görüşmelere başladı.

Türk ve Ermeni elçileri ikinci kez 24 Şubat'ta Viyana'da, üçüncü görüşme ise 3 Mayıs'ta Avusturya'nın başkentinde gerçekleştirildi.

Ayrıca, 12 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu oturum aralarında Türkiye ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında tarihi bir ikili görüşme gerçekleşti .

Çalışmalar kapsamında Türkiye ve Ermenistan da iki yıllık bir aradan sonra 2 Şubat itibarıyla ticari uçuşlara yeniden başladı.