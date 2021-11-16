Ermenistan, Azerbaycan Sınırındaki Çatışmaların Ardından Ateşkes İlan Etti

Erivan'daki savunma bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Rusya'nın arabuluculuğunda bir ateşkese vardığını ve günün erken saatlerinde sınırları boyunca patlak veren düşmanlıklara son verdiğini söyledi.

Ermenistan'ın Salı günü bir askerinin öldüğünü ve bir düzine askerinin de esir düştüğünü söylediği çatışmalar, iki tarafın tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi için savaştıktan bir yıl sonra yeni bir alevlenme korkusuna yol açtı.

“Rus tarafının arabuluculuğunda Ermenistan'ın doğu sınırında 18:30'dan (14:30 GMT) itibaren ateşkes için anlaşmaya varıldı. Ermenistan savunma bakanlığından yapılan açıklamada, durumun nispeten istikrara kavuştuğu belirtildi.

Azerbaycan hükümeti ateşkesi hemen onaylamadı.

Daha önce, Ermenistan savunma bakanlığı çatışmalar sonucunda Ermeni askerleri arasında ölüm ve yaralanmalar olduğunu bildirmiş, ölü sayısının doğrulandığını ve Erivan'ın "iki askeri mevzisinin kontrolünü kaybettiğini" eklemişti.

Bakanlık daha sonra 12 Ermeni askerinin Azerbaycan ordusu tarafından yakalandığını söyledi.

Geçen yıl tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolü için altı hafta süren silahlı çatışma, 6.500'den fazla insanı öldürdü ve Kasım ayında Rus arabuluculuğunda bir ateşkesle sona erdi.

2020 ateşkes anlaşması uyarınca Ermenistan, onlarca yıldır kontrol ettiği toprakların büyük bir kısmını devretti. Salı günü erken saatlerde, iki taraf diğer tarafın ortak sınırları boyunca çatışma başlatma suçlamalarını takas etti. Azerbaycan savunma bakanlığından yapılan açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetleri, saat 11:00'de (GMT 07:00) devlet sınırında büyük çaplı bir provokasyon gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermeni birlikleri Kelbecer ve Laçın ilçelerinde Azerbaycan mevzilerine saldırdı." Azerbaycan birlikleri "düşmanın ilerlemesini durdurdu, Ermeni askerlerini kuşattı ve gözaltına aldı" denildi. Ermenistan savunma bakanlığı, Azerbaycan güçlerinin Ermeni birlikleri tarafından püskürtülmeden önce "doğu yönünde Ermenistan devlet sınırını aşmaya çalıştığını" söyledi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Rusya'dan yetkililer iki tarafı savaşı durdurmaya çağırdı. Rusya'nın Ermenistan'da askeri üssünün yanı sıra Dağlık Karabağ'da bir barış gücü var. Geçen yılki savaştan bu yana, ülkeler ortak sınırları boyunca ara sıra ateş değişimleri bildirerek, toprak anlaşmazlıklarında başka bir alevlenme korkusu uyandırdı. Pazar günü, Karabağ yakınlarındaki sınırlarına ateş açmakla suçladılar.

Cumartesi günü, Dağlık Karabağ yetkilileri, Ermenistan'ı ayrılıkçı yerleşim bölgesine bağlayan tek yolun - Laçin koridorunun - iki taraf arasındaki bir olay nedeniyle kısa süreliğine kapatıldığını söyledi. Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeniler, 1991'de Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle Azerbaycan'dan koptu ve ardından gelen çatışmada yaklaşık 30.000 kişi öldü.