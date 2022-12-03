Erken emeklilik şartları değişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 50 yaş altına emeklilik geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 50 yaş altına emeklilik geldi! Erken emeklilik şartları değişti! Açıklamaları erkenden emekli olma hayalleri kuran kişiler için bir müjde niteliğinde oldu.

Bunun yanı sora yakında başka iyi haberlerin de gelebileceğini söyledi. Erken emekliliğin tadına varmak isteyenlerin başvuru yapabilmeleri için prim ve çalışma günleri önem taşıyordu. Bunları halledenler yaş koşuluna takılmadan emekli olabilecek. Bu konuda yapılacak olan açıklama çok büyük önem taşıyor.

Erken Emeklilik Şartları Ne

Yaş sorunu nedeniyle emeklilikte sıkıntı yaşayan vatandaşların problemlerinin çözülebilmesi ve bu kimselerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalar yapılıyordu. Konuyla alakalı bir çalışma grubu oluşturulmuş ve olası çözümler üzerinde tartışılmıştı.

Yeni çalışmalarla birlikte kişinin daha genç yaşlarda da emekli olmasının önü açılacak. Bundan faydalanmak için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartları inceleyenler şayet uygunsa başvuruda bulunabilirler.

1999 evveli ilk işe giriş tarihi olan vatandaşlar bağlamında yaşa göre oluşturulan emeklilik hesaplamasında 24 Mayıs 1985 ile 23 Kasım 1986 seneleri arasına işe giren erkekler 49 yaşında emekli olabilmektedir. 24 Kasım 1986 ile 23 Mayıs 1988 tarihleri arasına işe giren erkekler ise 50 yaşında emekli oluyor.

Erkeklerde 51 yaşında emeklilik bağlamında ise ilk işe giriş tarihinin 24 Mayıs 1988 ile 23 Kasım 1999 seneleri arasında olan erkekler 5 bin 450 prim günü koşulu ile emeklilik hakkı kazanmaktadır.

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