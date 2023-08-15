Erken emekli olmak isteyen sigortalılar, EYT düzenlemesinden yararlanıyor. EYT düzenlemesi sayesinde 08.09.1999 öncesinde sigortalı olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra belli bir süre prim ödeme şartı da bulunuyor. Gerekli şartları sağlayanlar, EYT ile yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

EYT ile emekli olamayanlar için de farklı erken emeklilik fırsatları bulunuyor. Bu fırsatları değerlendirenler, erken bir tarihte emekli olma hakkı elde ediyor. Erken emekli olmak isteyen BAĞ-KUR sigortalıları, yapılandırmadan yararlanarak borçlarını kapatabiliyor. Anneler için doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ayrıca erkekler de askerlik borçlanması yaparak emeklilik tarihini belli bir süre öne çekebiliyor.

KADINLAR, DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİR

Erken emekli olmak isteyen kadınların önündeki en önemli fırsat doğum borçlanması oluyor. Kadınlar, sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilir.

Doğum borçlanması, her çocuk için 2 yıl olarak yapılıyor. En fazla 3 çocuk için 6 yıl borçlanma yapılıyor. Borçlanma yapmak isteyenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapması gerekiyor. Doğum borçlanmasında değişiklik yapılması bekleniyor. Seçimden önce yapılacağı iddia edilen değişiklik yasalaşırsa kadınlar, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma hakkını kullanabilecek. Bu sayede daha erken bir tarihte emekli olmak kolaylaşacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI YAPILABİLİR

Erkekler, askerlik borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Bu sayede emeklilik tarihi 2 yıla kadar öne çekilebilir. Ancak burada 2000 öncesi askerlik yapanların daha fazla avantajlı olduğu ifade ediliyor. Sigorta başlangıcına bağlı olarak emeklilik şartları değişiyor. Bu nedenle borçlanma yapmak isteyenlerin emeklilik tarihini öne çekip çekemeyeceklerinden emin olduktan sonra borçlanma yapması gerekiyor.

Borçlanma hakkı, farklı durumlarda da kullanılabiliyor. Yurt dışında çalışanların yurt dışı borçlanması hakkı bulunuyor. Öte yandan avukatlık stajı ve tıp stajı gibi sürelerde de borçlanma hakkı bulunuyor.