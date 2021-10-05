Erken Emeklilik Artık Hayal Değil! Yeni Yapılandırma İle Erken Emeklilik Geliyor!

Milyonlarca vatandaşımızı sevindirecek erken emeklilik müjdesi geldi! SGK(Sağlık Güvenlik Kurumu) yeni yapılandırma ile BAĞ-KUR prim borçlarını silecek.

Böylece sigortalık süreci dolan vatandaşlar erkenden emekliliğe kavuşacaklar. Yeni düzenleme yüzbinlerce vatandaşımıza umut oluyor!

Vatandaşlar, başta SGK prim borcu olmak üzere trafik cezası ve vergi gibi borçlarını yapılandırma imkanına kavuşacak. Borçları olan vatandaşların borçları yeniden yapılandırılacak. Böylece vatandaşlar uzun süreli taksitlerle veya peşin olarak borçlarını kapatma imkanına kavuşacak. Yeni yapılandırma kanunu özellikle ödenmemiş BAĞ-KUR borçları olan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Salgın Sonrası Yüzleri Güldüren Emeklilik Müjdesi

Yeni yasa ödenmemiş BAĞ-KUR borcu olan vatandaşların yüzünü güldürecek. Yapılandırma sistemi salgın döneminin getirdiği ekonomik sıkıntıların ardından devlete ödenmemiş borcu olan herkese rahat bir nefes aldıracak. Vergi ve prim borçlarınızdan tek kalemde kurtulabileceksiniz. Yeni yapılandırma sizlere taksitler veya uzun vadelerle ödeme seçeneğini sunacak.

Emekliliğin Önündeki Engeller Kalkıyor

Yeni düzenleme ile BAĞ-KUR prim borçlarınız silinecek. Sigortalılık süreleri dondurulacak olan vatandaşlar, dondurdukları sürenin primini ödedikten sonra doğrudan emekli olacaklar. Bu şekilde birçok kişinin emekliliğine engel olan sebepler ortadan kalmış olacak. Bu süreçten sonra emeklilik dilekçesini veren vatandaşlar vakit kaybetmeden emeklilik maaşına kavuşacaklar.

Emekli Olmak Eskisi Kadar Zor Değil

BAĞ-KUR’lu vatandaşların emekliliğe kavuşabilmesi için 2018 yılından itibaren düzenlemeler yapılıyor. Daha önce vatandaşlar BAĞ-KUR prim borcunu sildirmek için sigortalılık sürelerini dondurmak zorunda kalıyordu. Bir süre sonra maddi durumu bir miktar düzelen vatandaşlar SGK’ya canlandırma (ihya) başvurusunda bulunuyordu. İhya başvurusu için talep edilen ücret asgari ücretin 7,5 katı olduğundan çoğu vatandaş emekli olamıyordu.

Kimler Yeni Yapılandırmadan Yararlanabilecek?

Yeni fırsattan bağımsız çalışanlar, yarım BAĞ-KUR’lular ve mahalle muhtarları yararlanabilecek. Ayrıca geçmiş prim borçlarından dolayı sigortalılık süresini dondurmuş vatandaşlar ve bunların hak sahipleri BAĞ-KUR tescili yapıldığı takdirde fırsattan faydalanabilecek. 1 Temmuz 2021’de başlayan yapılandırma başvuruları 1 Kasım 2021’e kadar devam ediyor.

Ön koşul ise canlandırma için çıkarılan borcun ilk taksit süresi içinde tümüyle ödenmesi. Dondurulan primler böylece emeklilik için geçerli sayılmış olacak. İlk taksit ödemelerin ise ekim ayında SGK’ya ödenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı kararına bağlı olarak taksit süresi bir ay daha uzayabilir. Öteleme kararı çıkması halinde ödemelerin 31 Aralık’a kadar yapılmış olması gerekiyor. Öteleme kararı çıkmaması halinde canlandırma ödemleri 1 Kasım’a kadar yapılmalı.

Vaktinde ödeme yapılmaması halinde yapılan başvuru geçersiz olacak. Vatandaşın yapılandırmadan faydalanmak için sigortalılık dosyasının bulunduğu SGK il ya da ilçe merkezine başvuru yapması gerekiyor.