Erken Emekliliğin Formülü Açıklandı, Toplu Ödeme Gerçekleştirerek SGK’dan Erken Emekli Olmak Mümkün! Sosyal Güvenlik mevzuatı içeriği doğrultusunda, bazı hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar, engelli bireyler ya da zorunlu durumlardan ötürü prim ödemeleri kesintiye uğramış olan kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabiliyorlar. Totaldeki çalışma senesi, ödenen prim düzeyi ve yaş gibi koşullara bağlı gerçekleşen bu fırsattan net biçimde kimler yararlanabilir? Şartlar tam olarak nelerdir? Detaylar bu yazıda…

ASKERLİK BORÇLANMASI DURUMU

Sigortalı bir işe girmeden evvel askerlik görevini yapan kişiler, askerlik borçlanması gerçekleştirerek sigorta giriş tarihlerini biraz daha öne çekebilirler. Bu konuda dikkatli olunması gereken kısım, sigorta başlangıç zamanının askerliğe başlanan tarihle aynı olmaması, yalnızca askerlik süresi kadar öne çekilmesidir. Ödenmesi gereken toplam prim, SGK’nın açıkladığı günlük prim seviyesinin, borçlanmak istenen toplam gün sayısı ile çarpılması neticesinde elde ediliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI DURUMU

Sigortası olan kadınlar, çocuk sayısına göre emeklilik borçlanması gerçekleştirebilir. Her bebek doğumu için 720 gün kadar borçlanma hakkı tanınır. En çok da 3 çocuk için borçlanma hakkı verilir. Asıl şartları ise şu şekilde açıklayabiliriz:

l Doğumdan evvel SSK girişi olmalıdır. l Doğumdan sonraki takip eden iki sene içerisinde herhangi bir prim ödemesi yapılmamış olmalıdır. l Doğum sonrasındaki iki yıl içinde çocuğun yaşıyor olması gerekir.

ÇOCUĞU ENGELLİ BİR BİREY OLAN KİŞİLER DİKKAT!

Ailesinin bakımına muhtaç halde yaşayan ve süresiz engelli raporu olan çocukların anneleri de bahsi geçen erken emeklilik hakkından faydalanabilir. Çalışma zamanları 01.10.2008 tarihinden sonra 1.25 gün biçiminde hesaplanır. Bu da esasen emeklilik yaşının erken zaman çekilmesine olanak tanıyor diyebiliriz.

ENGELLİLER NASIL EMEKLİ OLUR?

SSK’lı ya da memur olarak çalışan bireylerden engellilik düzeyi en az yüzde kırk kadar olanlar vergi indiriminden faydalanabiliyor. Bunun sonucunda da erken emeklilik fırsatını yakalamış olurlar. 2008 senesi sonrasından itibaren Bağ-Kur kaydı olan kişiler için de bu imkan sağlanıyor. Sonuç olarak engelli raporu olmasıyla beraber çalışmaya devam eden vatandaşlar da erken emeklilik fırsatından yararlanabilmiş olacak. İlerleyen günlerde konuya dair daha detaylı bilgiler gelebilir.