Erken Emekli Olmak İstiyorsanız Mesai Bitmeden SGK’ya Koşun! 5500 TL Maaş İle Anında Emekli Olabilirsiniz

Türkiye'de Sosyal Güvenlik sisteminin ilk örnekleri 1900'lü senelerin başından itibaren oluşturulmaya başlandı. 1980'li yıllara kadar yeteri kadar verimli bir sistem oluşturulmamış da fakat bu durum 1990'lı senelere geldiğinde sosyal güvenlik sistemi hususunda çok ciddi problemlerin meydana gelmesine sebep olmuştur.

Erken emeklilik şeklinde adlandırılan bu haklardan yararlanabilmek amacıyla en önemli husus tabii ki sigortalılık başlangıcıdır. Başlangıç tarihi çok önemlidir. Bunun yanında 15 ile 20 yıllık bir sigortalılık suresinin yerine getirilmesi ile emekliliğin elde edilmesi mümkün hale gelmektedir. Türkiye'de sigorta sistemine baktığımızda 1999 senesi öncesinde herhangi bir yerde sigortalı bir şekilde işe giriş yapan bir vatandaşın İçinde bulunduğumuz 2000'li seneler içerisinde emekli olması çok daha mümkün hale gelmektedir.

99 öncesi sigortalı vatandaşlara özel haklar sunuldu

Günümüzde halen emeklilikte yaşa takılanlar problemi devam ediyor. Pek çok özel haklar tanınmış olsa da aslında bu durumu taşıyan vatandaşlar 5.000 prim ödemesi gerçekleştirmeleri durumunda emekli olabiliyor. Diğer taraftan 3600 prim günü ödemiş olan bu vatandaşlar 1999 senesi önce siz sigorta girişlerinin olması durumunda anında emekliliğe hak kazanıyor. Bu hakların yanında aynı zamanda 1999 senesi öncesinde sigortalılığı başlamış olan vatandaşlarının ödemiş olduklarını primlere göre aylık bağlanma oranı çok daha yüksek tutulmaktadır. Bu koşullara taşlarını vatandaşların anında bir Sosyal Güvenlik Kurumu şubesine giderek emeklilik açısından başvuru dilekçesini hazırlaması gerekir.