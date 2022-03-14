Erken Emekli Olma Şartları Belli Oldu! 40 Ve 50 Yaşı Arası Olan Vatandaşlar Bu Habere Dikkat!

Yasal çalışmalara göre erken emekli olmayı planlayan yurttaşların ödenen prim ile çalışma gün sayıları göz önüne alınarak söz konusu bu koşulları yerine getiren vatandaşlara ilişkin emekli olma imkanı tanınıyor.

50 Yaş ve Altı Vatandaşlar İçin Emekli Şartları Neler?

Eski yasal çalışmalara göre erken emekli olabilmek amacıyla öncelikli olarak ödenen prim ile çalışma günü sayıları baz alınarak söz konusu bu koşulları yerine getirebilen yurttaşların emekli olma avantajları vardır. Söz konusu bu duyurudan itibaren vatandaşlar, emekli olabilmek amacıyla gerekli koşulları şimdiden hesaplamaya başladı. Emekli olmak isteyen vatandaşların ise 50 yaşını doldurmamış olan kişiler açısından ödenen prim sayısı ve çalışma saat toplamı 50 yaş açısından geçerli olacak yemeklik koşullarını yerine getirebilmektedir. Fiziksel ve ruhsal yapılanma ile iş koşulları durumlarından ötürü çalışma hayatında bulunan herkes, emekli olmanın hayali ile yaşar. Bu durum ile alakalı ülkelerde yapılan çeşitli uygulamalar araştırılmış ve yıpranma payının ölçülebilmesi amacı ile incelemeler yapılmıştır.

9 Eylül 1999 tarihinden önce eski adı ile SSK girişi olan bir vatandaşın emekli olabilmesi amacıyla gerekli olan şartlar, 3 aşamalı bir süreçten ibaret. Bu tarih öncesinde işe giriş yapan vatandaşlara yönelik belirli seneler arasındaki emeklilik şartları farklılık gösterecektir. Örnek bir şekilde belirtilen tarihte ise işe başlayan bir kişinin emekli olabilmesi için en az 25 yıllık sigortalılık ikliminin ödenmiş olması gerekir ve böylelikle 5225 gün prim gününü dolduran kişinin 48 yaşında olması durumunda emekli olması mümkündür. Bu sebeple gündemdeki gelişmeleri de yakından takip edilmesi tavsiye edilmektedir.