Erken Emekli Eden Meslekler Hangileri? 20 Yıl Çalışanlara 30 Yıllık Prim Yazılır Mı? Yıpratıcı mesleklerde çalışan vatandaşların erkenden emekli olmaları mümkündür. 360 günlük çalışmaya 180 gün ek prim yazılması da mümkündür. Böyle durumlarda çalışan vatandaşlar %50 daha fazla prim ödemesi gerçekleştirmiş olacaklar ve böylelikle erken emekliliğe hak kazanacaklar.

Çalışma grupları, emeklilik sisteminde çok önemli bir yere sahiptir. SGK tarafından düzenlenen bir liste ile çeşitli meslek grupları çok daha erken emekliliğe hak kazanabiliyor. Yıllık çalışma sürecine göre ek prim ödemesi verilen bu meslek gruplarında çalışan vatandaşlar, yıllık 180 güne kadar çok daha fazla prim hakkı kazanabilir. Fazla primler ise erken emeklilik hakkının otomatik bir şekilde ortaya çıkmasına vesile oluyor.

Yıllık Ek Prim Avantajıyla Çok Daha Fazla Erken Emeklilik Mümkün Hale Geliyor

SGK tarafından hazırlanan listede; söz konusu ağır mesleklerin yıpratıcı meslekler grupları olduğu açıklanıyor. Bu mesleklerden herhangi birinde çalışan vatandaşlar ise yıllık ek primleri hanelerine yazdırıyor. İşin zorluk derecesine göre hazırlanan bu tabloda çalışan vatandaşlara 60 gün, 60 gün ile 90 gün arasında çalışan vatandaşlara 90 gün ve en son olarak da 180 gün ek prim tanımlaması yapıyor. Bu tanımlama sürecinde ise çalışanı vatandaşların yapmış oldukları iş daha da belirleyici bir hal alacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulan meslek gruplarının hangileri olduğu, bu mesleklere ne kadar gün tanımı yapıldığı SGK resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.