Erkekler Neden Yalan Söyler? İşte Cevabı

Çoğu kadının hayatları boyunca kendilerine sorduğu bu soru merak konusu olmuştur ve gerçek cevaplar araştırılmıştır. Erkeklerin hangi sebepler ile yalana başvurduğu ve ilişkilerde neden yalan söylemeyi tercih ettikleri tartışmalı bir konu olmuştur. Bir kadının en temel ihtiyacı olan güven ve şeffaflık bilinen bir durum olsa da erkekler ilişki sırasında yalan söylemeye devam etmektedir. Bu durum sonucunda ilişkilerinin zedeleneceğini bilseler bile yalan söyleme ihtiyacı hissetmeye devam ederler.

İlişkilerde erkekler yalan söylemenin partnerleri ya da ilişkileri için yıkıcı ve alışılmış bir durum olduğunu biliyorsa ve bu durumu değiştirmek için bir yardım almak istemiyorsa, bu durum onlar için bir terapiste ihtiyaç duyduğunu anlamaları gerekmektedir.

Bir kadına ise sevdiği adam tarafından yalan söylenilmesi onları en çok incitecek durumlardan birisi olmuştur. Kadınlar ilişki içerisinde güvene ihtiyaç duyduğu ve bunu arzuladığı için yalan söylemek ya da çelişkili ifadeler kullanmak kadınların partnerlerine karşı bakış açılarını tamamen değiştirebilmektedir. Basit ya da küçük olan bir yalan iyi gitmekte olan bir ilişkinin sonunda getirebilir ya da evli çiftler arasında güvensizlik ortamının oluşmasına sebep olabilir.

Unutulmamalıdır ki, bir adam yalan söylediği zaman bunu yapmak onun seçimi olmuştur ve güven ortamı oluşmasını bilinçli bir şekilde engellemiştir. Bununla birlikte ilişki sırasında bir erkeğin yalan söylemesinin onun sorumluluğunda olan bir durum olduğunun farkına varılması ve bu konuda kadınların kendilerini suçlamaması gerekmektedir.

Erkeklerin yalan söyleme sebepleri arasında ise utanmaları, hayal kırıklığına uğratmak istememeleri ve sevdiklerini incitmekten kaçınmaları yatmaktadır. Diğer taraftan herkese memnun etmek isteyen erkekler de sıklıkla yalan söyler ve bu şekilde herkesi mutlu ettiğine inanır. İyi adamlar ise eşlerini fiziksel ve duygusal olarak korumak istemeleri sebebiyle utandıkları zaman yalana başvurur ve kötü olan bir durumun üstünü kapatmaya çalışır.