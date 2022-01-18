Erkek Severse Dizisi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Son Yaz isimli sevilen dizide rol alan ünlü oyuncu Alperen Duymaz, Erkek Severse isimli yeni proje ile ekranlara dönüş yapıyor. Seyirci kitlesi projenin ilk bölümü için gün saymaya başladı ve dizinin tanıtımı beğeni topladı. Modern bir külkedisi hikayesinin ekranlara getirileceği bilgisine ulaşılırken proje hakkında detaylar da izleyici kitlesi tarafından merak edildi.

Projenin BeIN Connect’te yayınlanacağı öğrenilirken dizi çekimlerine de uzun bir süre önce başlandığı belirtilmişti. Diğer taraftan koronavirüs pozitif vaka sebebiyle ekip sete ara vermek zorunda kalmış ve bir süreliğine oyuncular setten uzak kalmıştı. Yetenekli oyuncu Alperen Duymaz, bir süre önce Son Yaz isimli televizyon dizisi projesinde Ali Atay ile birlikte rol almış ve Akgün karakterine hayat vermişti. Bu defa Erkek Severse isimli diziyle hayranları ile kavuşacak olan ünlü oyuncu, romantik bir aşk hikayesinde rol alacak.

Dizinin ilk bölüm tanıtımı yayınlandı ve seyirci kitlesini modern bir külkedisi hikayesinin beklediği şeklinde yorumlar gerçekleşti. Orta halli ve iki çocuklu bir anne ile yakışıklı ve çok zengin bir iş adamının aşkının dizide anlatılacağı bilgisine ulaşılırken seyirci kitlesini çok güzel bir işin beklediği şeklinde yorumlar yapıldı.

Alperen Duymaz dizide karizmatik, bekar, yakışıklı, sportif, zeki ve yardımsever bir iş insanı olarak izleyici karşısına çıkacak ve Büşra Develi de iki çocuk annesi olan bir kadına hayat verecek. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen da Alperen Duymaz’ı elde etmeye çalışan güçlü ve hırslı bir kadın olarak yapımda yer alacak.

20 Ocak Perşembe akşamında dizinin ilk bölümünün izleyici kitlesi ile buluşacağı öğrenildi ve seyirci kitlesi gün saymaya başladı. Büşra Develi'nin hayat vereceği iki çocuklu kadın karakterinin isminin Zeynep olacağı da dizi hakkında edinilen bilgiler arasında yer aldı.