Erkan Tan Saçmaladı : Menemen Yiyemiyorsan Portakal Ye " 05 Mayıs 2017, 00:40

A Haber Program Yapımcısı Erkan Tan, canlı yayında, artan sebze-meyve fiyatları eleştirilerini "hükümete arkadan çakma" olarak değerlendirdi ve yurttaşlara domates yiyemiyorlarsa mehter ya da portakal yemelerini tavsiye etti."