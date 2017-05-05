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Erkan Tan Saçmaladı : Menemen Yiyemiyorsan Portakal Ye "
05 Mayıs 2017, 00:40
A Haber Program Yapımcısı Erkan Tan, canlı yayında, artan sebze-meyve fiyatları eleştirilerini "hükümete arkadan çakma" olarak değerlendirdi ve yurttaşlara domates yiyemiyorlarsa mehter ya da portakal yemelerini tavsiye etti."
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