Erkan Petekkaya’lı “O Kız” Dizisine Rojda Demirer Dahil Oldu!

Ünlü oyuncu Rojda Demirer usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın Kadir isimli karaktere hayat verdiği O Kız dizisine dahil olan en son isim olmuştu. Proje 15. bölümünü geride bırakırken dizinin Ocak ayının ilk haftasında yeni bölümünü yayınlayacağı da öğrenildi. Bu durum seyirci kitlesi için bir sürpriz olarak değerlendirildi ve projenin sonraki bölümünde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Geçtiğimiz senelerde televizyon kanallarının yeterli sayıda reklam anlaşmasının bulunmaması sebebiyle dizilerin ocak ayının ilk iki haftasında yeni bölümlerini yayınlamaması stratejisi devam ediyordu. Fakat bu durumun bu yıl uygulanmayacağı öğrenildi ve Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan O Kız isimli televizyon dizisi projesinin 16. bölümünün fragmanının yayınlanması dizi hayranları için sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı.

Dizi oyuncusu Erkan Petekkaya söz konusu yapımda 45 yaşında olan bir adamın 5 yaşındaki çocuksu halini oldukça güçlü bir şekilde canlandırıyor ve sıklıkla adından söz ettiriyor. Oyuncuyu tanımayan birisi Erkan Petekkaya'nın gerçekten böyle biri olduğunu düşünebilir ve durumun gerçekliğine inanabilir. Etkileyici bir performans sergileyen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya performansı ile ödül aldı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Çarşamba akşamlarında O Kız isimli televizyon dizisi projesinin hikaye gücü ile iyi reyting oranları elde ettiği de biliniyor.

Güzel oyuncu Rojda Demirer ise söz konusu diziye sonradan katılan bir isim oldu ve bu durum diziye bir hareket kattı. Zeynep karakterinin annesi olan Melek olarak seyirci ile buluşan ünlü oyuncu Rojda Demirer hikayeye çok farklı bir heyecan getirerek adından söz ettirdi. Bunun yanı sıra seyirci grubu Doruk ile Melek karakterlerinin yakınlaşması sonucunda isyan etti ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Doruk Ozan'ın Zeynep ile birlikte olmasına kızdı ve sarhoş oldu. Melek bu durumu fırsat bildi ve Doruk onun ağına düştü. Seyirci kitlesi Rojda Demirer tarafından hayat verilen Melek karakterinin senaryo karıştırması ardından büyük bir sinir durum yaşadı.

Senariste sosyal medyada yapılan yorumlarda büyük bir eleştiri bulunuyor ve hikayenin farklı noktalara savrulması izleyici grubunu çok memnun etmiyor. Dizi hayranları Doruk ile Zeynep karakterlerinin aşkını bekliyordu fakat senaryo dizide farklı noktalara savruldu ve bu durum beklenilen bir gelişme olmadı. Seyirci kitlesi diziyi Zeynep'le Doruk karakterlerinin ilişkisi için izlediklerini yazarken bu ilişkinin bitmesi karşısında isyan ederek tepkilerini de dile getirdi.

Kadir isimli sevilen karakter projenin 16. yeni bölümünde zor anlar yaşamış ve sonunda tutuklanmıştı. Seneler önce yaşadığı gözaltı zamanlarını hatırlayan ve o anlar gözünde canlanan Kadir kendisini çok fazla yıprattı. Dizinin sonraki bölümünde usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın sergileyeceği güçlü oyunculuk performansının hayranlarının mest edeceği düşünülüyor.

Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Elazığ'da 11 Aralık 1970 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Erkan Petekkaya 52 yaşındadır ve aslen Diyarbakırlıdır. İstanbul'da çocukluk dönemi geçiren ünlü isim Anadolu Üniversitesi Devlet konservatuarında lisans eğitimini tamamlamıştır.