Erkan Kolçak Köstendil Bu Rolü Kaçırdığına Pişman Olabilir!

4 sezon süren Çukur dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, kendisine gelen teklifi kabul etmemişti. Ekranların aranılan yüzü haline gelen ve sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çeken oyuncu hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Geçen sene yaz aylarında Marsel isimli oğlunun doğumu sonrasında bir süre diziye ara veren ve ailesi ile ilgilenen ünlü oyuncu, hikayenin bitmesini talep eden isimler arasında bulunuyordu.

Pek çok oyuncu gibi Köstendil de 4 sezon süren ve yoğun bir tempoda geçen Çukur isimli televizyon dizisi projesi sebebi ile oldukça yorulmuştu. Yorgunluğun yanı sıra babalık heyecanını da yaşamak isteyen ünlü isim, kariyeri hakkında önemli bir karar aldı ve dikkatleri üzerinde topladı.

Oyuncu, yeni bir dizide rol almak için beklemeyi tercih ettiğini açıkladı ve detaylar merak konusu oldu. Bu süreç boyunca dinlenecek olan Erkan Kolçak Köstendil, oğlu ile vakit geçirmek de istiyor. Fakat ünlü ismin verdiği bu karar çok önemli bir rolü kaçırmasını da gözler önüne sermektedir.

Birinci sezonunda yüksek sonuçlara ulaşan ve seyirci kitlesinin gözdesi olan Camdaki Kız dizisinin ikinci sezonunda Hayri karakteri önemli bir rol üstlenecek. Dizinin yapımcısı Onur Güvenatam, Hayri karakteri için en çok Erkan Kolçak Köstendil isimli oyuncu üzerinde durmuş ve konu hakkında haberler yapılmıştı. Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil'in dizi çekmeme kararı alması üzerine ise yeni gelişmeler yaşanmıştı.

Dizi yapımcısı Onur Güvenatam’ın en çok üzerinde durduğu isim Erkan Kolçak Köstendil'in dizi çekmeme kararı alması üzerine Hayri karakteri Cihangir Ceyhan'ın oldu. Hayri karakterinin kısa zaman içerisinde Camdaki Kız dizisine dahil olacağı biliniyor. Bu durum da her şeyin değişmesine sebep olacak ve Hayri karakteri akıllarda iz bırakacak bir rol üstlenecek.