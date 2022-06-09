Erdoğan'dan Yunanistan'a: "Ege Adalarını Askerileştirmeyi Bırakın"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'dan, iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları alevlendirebilecek sözlerinde, askeri olmayan statüye sahip Ege Denizi adalarını silahlandırmayı bırakmasını ve uluslararası anlaşmalara uymasını talep etti.

Yunanistan'ı pişmanlıkla sonuçlanacak rüyalardan, eylemlerden ve açıklamalardan kaçınması konusunda uyarıyorum. Kendine gel, ”dedi Erdoğan Perşembe günü, ülkenin batı kıyısındaki İzmir yakınlarında büyük çaplı Türk askeri tatbikatlarını gözlemlerken yaptığı televizyon konuşmasında.

Türkiye, Ege'deki haklarından vazgeçmeyecek ve adaları silahlandırma konusunda uluslararası anlaşmalarla tesis edilen haklardan geri adım atmayacaktır.

Türkiye, Yunanistan'ın, çoğu Türkiye kıyılarına yakın olan Ege adalarında silahsız kalmalarını belirleyen anlaşmaları ihlal ederek askeri bir varlık oluşturduğunu iddia ediyor. Adalar, askerden arındırılmış tutulmaları şartıyla Yunanistan'a devredildi.

Yunanistan ise, Türkiye'nin doğu adalarındaki silahlı kuvvetlerle ilgili anlaşmaları kasten yanlış yorumladığını iddia ediyor ve Ankara'nın “düşmanca eylemleri” olarak nitelendirdiği olaylar karşısında kendisini savunmak için yasal gerekçeleri olduğunu söylüyor.

Tatbikatlar başlarken gerilim artıyor

Ankara ve Atina, deniz sınırları, kıta sahanlıkları, hava sahası ve etnik olarak bölünmüş Akdeniz adası Kıbrıs üzerindeki örtüşen iddialar gibi bir dizi konuda uzun süredir anlaşmazlık içinde.

Beş yıllık bir aradan sonra, iki NATO üyesi geçen yıl ikili meseleleri ele almak ve resmi müzakerelerin başlaması için zemin hazırlamak için keşif görüşmelerine yeniden başladı. Bununla birlikte, her iki ülkenin de sık sık diken ticareti yaptığı görüşmelerde bugüne kadar çok az ilerleme kaydedildi.

Geçen hafta Erdoğan, Türkiye'nin kısmen Yunanistan başbakanı ile olan bir anlaşmazlık ve Ankara'nın hava sahası ihlalleri dediği şey yüzünden tartışmaları durdurduğunu duyurdu.

İzmir'den bildiren Al Jazeera muhabiri Resul Serdar, iki ülke arasındaki gerginliğin "artan" olduğunu söyledi ve Türk ordusunun yıllardır en büyük tatbikatlarından biri olan EFES-2022 askeri tatbikatlarının "hassas zamanlamasını" kaydetti.

Bu askeri tatbikata 10 bin Türk askeri katılıyor. Bu, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve kara kuvvetlerinin katıldığı bir kombine askeri tatbikat” dedi.

Türk askerlerinin yanı sıra ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Katar, Azerbaycan ve Pakistan gibi 37 ülkeden 1000'den fazla yabancı askeri personel geliyor.