Erdoğan'dan “Uluslararası Yatırımcıların Türkiye'ye İlgisi Artıyor” Açıklaması

Resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırımcılar ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Hedefin ikili ilişkileri üst seviyelere taşımak olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havayolu, bankacılık, finansman ve karayolu başta olmak üzere her alanda ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi adına gerekli olan adımları attıklarını belirtti. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar adına oldukça önemli avantajlar sunduğuna da vurguda bulundu. Uluslararası yatırımcıların ise Türkiye'ye olan ilgisinin artış gösterdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapmış olduğu açıklamalar ile ilgileri üzerine çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyaretin ikinci gününde iş insanları ve yatırımcılar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki yatırım ortamını anlattı. Bunun yanı sıra uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye karşı ilgisinin arttığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik bağlantıların güçlendirilmesi adına gerekli olan adımların atıldığını da ifade etti.

Türk ekonomisinin dayanıklılığının ve gücünün koronavirüs sürecinde yaşananları son 20 senede kat edilen mesafeyi açıkça gösterdiği şeklinde bilgiler de paylaşıldı. Hızlı karar alma mekanizması ve siyasi istikrar ile yatırım, üretim ve istihdam gibi olguları teşvik eden yönetim anlayışı ile salgın sürecinin yönetildiği belirtildi.

Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarda çift haneli oranları bulacaklarına inandıkları 2021 senesinde büyüme rakamları ile bu başarıyı taçlandırılmış olacaklarını belirten açıklamalara imzasını attı. Bununla birlikte altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik ulaştırma koridorlarını birleştiren hamleler ve adımlar ile uluslararası yatırımcılara ek fırsatlarının sunulduğu da söylenildi. Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri özel sektörün önde gelen temsilcileri olarak ülkemiz ile ticari yatırım işbirlikleri ve ortaklıklar tesis etmenin yararlarına tüm boyutları ile vakıf olduklarına emin oldukları şeklinde açıklamalarda yapıldı.