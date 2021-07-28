Erdoğan'dan Manavgat Yangını Hakkında Açıklama!

Sakarya sahası gaz yakma törenine video konferans ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Kısa zaman içerisinde Karadeniz gazının devreye girmesi ile kaynaktaki dışa bağımlılığın önemli oranda azalacağı bilgileri paylaşıldı. Erdoğan, yaptıkları keşfin değerini azaltmaya çalışanlar için de bazı ifadeler kullandı ve “Bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar” dedi.

Canlı bağlantı ile törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının başında Manavgat'taki yangına da değindi. Olayın tüm boyutları ile araştırılacağı bilgisini paylaşan Erdoğan, yangında zarar gören vatandaşlara da her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.

Karadeniz'e açılan kuyuların ilk olmadığını ve sonda olmayacağını ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa zaman içerisinde Karadeniz gazının devreye girmesi ile birlikte kaynaktaki dışa bağımlılığın da önemli oranda azalacağını söyledi.

Tehditlerle, yıldırmalarda, şantajlarla ve yaptırımlarla engellemeye çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, hiçbirine “Eyvallah” demediklerini de söyledi. Sondaj konusunda ise ulaşılan teknik yeterlilik ile dışa bağımlılığın sona erdiği açıklamaları da gerçekleşti.

Keşfettikleri ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladıkları Karadeniz gazını bugün ilk kez yerinde yakacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Manavgat yangını hakkında önemli açıklamalarda bulunan ve “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Manavgat yangınından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmeyen Erdoğan, geniş bir alanda süren yangının en kısa zaman içerisinde sönmesini temenni ettiğini belirtti. Bunun yanı sıra yaşanan yangında zarar gören vatandaşlara da her türlü desteğin sağlanacağı bilgileri paylaşıldı.

Erdoğan geçtiğimiz sene Ağustos ayında milletinin uzun süredir hasret ile beklediği müjdeyi büyük bir gurur ile verdiklerini açıklarken 320 milyar metreküp doğalgazın da dünyada büyük bir yankı uyandırdığını açıkladı.