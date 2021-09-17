Erdoğan'dan Fahiş Fiyat Açıklaması!

2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı – Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda önemli açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemde yer aldı. Ekonomide yaşanan gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı hakkında sıkıntıyı bildiğini de söyledi. Bunun yanı sıra, raflardaki fahiş fiyatının önüne geçeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı, dikkatleri üzerinde topladı.

Kırşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı etkinliklerine katılım gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri ve ETNO Sporları Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan isimler arasında yer aldı.

Etkinlik, Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterileri ile başladı. Erdoğan ise modern dünyanın son yüzyılda keşfettiği çarelerin ahi ocaklarının nizamnamelerinde ayrıntılı olarak yazılı olduğunu açıkladı. Teknoloji ve bilimde kat edilen mesafe ile insanların bugün geldiği noktanın böyle bir birikim olduğu ifade edildi.

Bizlere düşen görevin tarihimizin iz bırakan olaylarını önce kendimize hatırlatmak ve ardından da tüm dünyaya hatırlatmak olduğu şeklinde ifadeler kullanıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacaklarını ifade etti. Aynı zamanda hedeflerin büyüyeceğini ve yolların genişleyeceğini de söyledi.

Ahiliğin önemine vurguda bulunan Erdoğan, ahi olabilmek adına öncelikle bir meslek sahibi olmanın ve çalışmanın gerekli olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra bir ahinin tezgahının da halka olduğu kadar hakka hizmet yeri olduğu da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Erdoğan kapısı 72 millete açık olan ülkede dil, din ve ırk ayrımının olmayacağını belirtti. Aynı zamanda esnafın rızkın kimin elinden geleceğini seçmeyeceği ifade edildi ve usta-çırak ilişkisinin önemli olduğu söylenildi.