Erdoğan'dan Döviz Kuru Açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomide yaşanılanlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve faizlerdeki, enflasyonlardaki ve döviz kurundaki dalgalanmaların yaşanılan geçiş sürecinin bedeli olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Seçim kanunundaki değişiklik teklifi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “CHP milletvekillerinin tuzluk misali elden ele takındığı tablolar ile karşılaşmayacağız” yönünde sözler söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kuru ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların ayrıca parti teşkilatına da gerçekleşen yatırımlar ile ilgili halka bilgi vermeleri talimatını bildirdi.

Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına bu akşam idrak edilecek olan Berat Kandili'ni tebrik ederek başladı. Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu süreçte Allah'ın mağfiretine ve hamd etmeye daha çok ihtiyacımızın olduğunun bir gerçek olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm müslümanların Berat gecesini tebrik ettiğini belirtirken döviz kuru ile ilgili önemli açıklamalarda da bulundu. Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşma ile gündemin üst sıralarında yer aldı ve tüm müslümanların özel gecesini tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

Partinin önümüzdeki Ağustos ayında 21. yaşını geride bıraktığı ifade edildi ve büyük davanın neferleri olarak AK Parti bayrağı altında yola niçin ve neden çıktıklarının muhasebesini yapmaya çalıştıkları söylenildi. AK Parti’yi istişare ile kurduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı, Türkiye'de, bölgede ve dünyada yaşanan pek çok gelişme ile uğraşırken parti çalışmalarının da ihmal edilmediği yönünde konuşmalar gerçekleştirdi.

Parti toplantılarında 81 ilde bulunan vatandaşların sıkıntılarını, dertlerini ve beklentilerini de öğrenme imkanı bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi tespitlerinin sağlamasını yaptıklarını açıkladı. Söz konusu partinin 21 senelik geçmişi ile daha büyük hedeflere yürüdükleri de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.