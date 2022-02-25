Erdoğan’dan ‘Borç Senet Kapatması Müjdesi' Geldi

Borç senet kapatması yapılacak. Alınan bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi verdi. Bankalara borçlu bulunan vatandaşlar açısından müjdeli haber geldi. Türkiye'de kamu bankası olarak faaliyet gösteren Halkbank, Vakıfbank ile Ziraatbank üzerinden başlatılan devlet destekli borç kapatma kredisi, yalnızca banka borçları değil eğer ki herhangi bir yere senet şeklinde taksitli alışveriş yapılmış ise ve borçların ödenmesine başlanmış ise bu borçları da kapatacak olan kredi avantajı başlatıldı. 100.000 TL’ye varan ödeme tutarları bulunan bu kredi başvuru işlemlerinde bulunacak olan vatandaşların bazı koşullara uygun olmaları halinde hızlı bir biçimde kamu bankaları üzerinden edinmiş oldukları bütün borçlarını kapatacak olan transfer kredisi uygulanması işlemleri yapılacak.

Kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların emekli olmaları, esnaf olmaları, çalışıyor olmaları ve devlet memuru olmaları ile beraber çiftçi olan vatandaşları da aynı şekilde bu kredileri kullanabileceği müjdesi geldi. Özellikle de pandemi sürecinde toplumun pek çok kesiminin nakit ihtiyacını karşılamak için başta kamu bankalarıolmak üzere pek çok özel banka kolları sıvadı.

Müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlara, özellikle de emekli olmaları halinde emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları koşulu ile beraber kredi onayı alabilir. Eğer ki emekli maaşlarını bir başka bankada almaları durumu var ise kredi başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra banka, tüketicilerin emekli maaşlarını taşıyarak hem diğer bankada bulunan bütün kredi ile kredi kartı borçlarını kapatacak hem de üzerine ihtiyaç kredisi vermek sureti ile rahat bir nefes almanızı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli bir haber şeklinde duyurduğu ve kamu bankalarının harekete geçerek yürürlüğe koyduğu bu kredi kampanyası ile ilgili defterler ve çok daha fazlası haberimizin devamında...

100.000 TL'ye varacak bu krediler, 24 ay vade seçeneği şeklinde kullanılacak. 50.000 TL'ye varacak kredilerde ise genel itibariyle 36 aylık vade seçeneği ile kredilerin kullanılması mümkün hale gelecek. Kredi başvuru işlemlerinde bulunduktan sonra kredi kullanacak olan vatandaşlar, taksit ödeme işlemlerine aydan aya değil de diledikleri takdirde 3 aydan 3 aya yapabilir. Diğer taraftan devlet destekli bir şekilde verilecek olan bu krediye tutarlarında ilk taksit ödemelerinin 90 gün ertelemeli olarak kullanılması mümkündür.