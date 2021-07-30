Erdoğan Yangın ve Koronavirüs Tedbirleri Hakkında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı ardından önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'yi üzüntüye boğan yangın felaketi ile ilgili konuşmalar gerçekleştirdi. Soruşturmaların, eş zamanlı olarak çıkan yangınlar hakkında yoğun bir şekilde devam ettiği bilgisini vatandaş ile paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir suikastın olup olmaması noktasında konunun üzerine gidildiğini belirtti. Konu hakkında istihbarat örgütleri ile İçişleri Bakanlığı'nın da çalışmalarından bulunduğu söylenildi.

Türkiye'yi üzüntüye boğan ve son günlerde ülke gündemde yer alan yangın felaketinin yanı sıra koronavirüs tedbirleri konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak ilk Kabine Toplantısı’nda durumun gözden geçirileceği bilgisini verdi. Durumun aleyhe döndüğünü belirten Cumhurbaşkanı, “Tekrar lehe döndürmemiz lazım” şeklinde ifadeler kullandı.

Yangınların farklı mekanlarda hemen hemen aynı anda başladığına değinen Erdoğan, millet olarak ülke olarak birlikte karar vereceğimiz ve birlik içerisinde adım atacağımız bir konu ise herkesten aynı istikamete bakışının gerektiğini söyledi. Ancak bu noktada bile spekülasyonlar, yaklaşım tarzları ve siyasetin üzüntü verici olduğunu ifade eden Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak bakan arkadaşlarından ilgili olanlarını bölgeye gönderdiğini açıkladı.

Yangın sürecinin 28- 30 Temmuz tarihlerinde yaşandığını ve 71 orman yangınının çıktığı bilgisini vatandaş bilgisine sunan Erdoğan, 57’sinin kontrol altına alındığını ve 14 yangının söndürülmeye çalışıldığını belirtti. Olumlu istikamette gelişmelerin söz konusu olduğunu ifade eden Erdoğan, sel felaketinde kimsenin mağdur edilmediği gibi yangında da hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Farklı zamanlarda farklı koronavirüs tedbirleri açıkladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında değişik seslerin de çıktığını belirtti. Dünyanın farklı yerlerinde de bu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Erdoğan, ilk Kabine Toplantısı’nda bu konuların ele alınacağı bilgisine paylaştı ve güncel durum hakkında önemli değerlendirmelerde bulunarak açıklamalar gerçekleştirdi.