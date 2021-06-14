Erdoğan ve Biden Görüşmesi Gerçekleşti!

Tüm dünyanın ilgi ile beklediği NATO liderler Zirvesi 14 Haziran 2021 tarihinde Brüksel'de başladı. Aile fotoğrafı sonrasında liderler görüşmelere başladı ve merakla beklenen fotoğraflar da basına yansıdı. Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden görüşmesinin ise saat 18.00’de yapılacağı hakkında açıklamalar gerçekleşmişti fakat görüşme saati daha sonra ertelendi ve 19.00 olarak açıklandı.

Görevine başladığı Ocak ayı itibari ile kendisini geç tebrik eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Erdoğan arasındaki görüşme uluslararası kamuoyunun da gündeminde yer alan konular arasında bulundu.

14 Haziran tarihinde Brüksel'de başlayan NATO liderler zirvesinden fotoğraflar paylaşıldı ve paylaşılan fotoğraflar tüm dünyanın ilgisini çekti. Bugün başlayan NATO Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa bir araya gelmiş olduğu aile fotoğrafı çekildiği sırada ABD Başkanı’nın solunda yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından ABD Başkanı Biden ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdi.

Basın tarafından çekilen fotoğraflarda ise ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in yanında yer aldı. Tüm dünyanın merak içerisinde beklediği NATO Liderler Zirvesi’nde Erdoğan ile Biden görüşmesinin saat 18.00’de yapılacağı belirtilmiş fakat daha sonra görüşme saati ertelenmişti.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan hakkında önemli açıklamalarda da bulundu. Son dakika gelişmesi olarak servis edilen açıklamada Erdoğan, Yunanistan ile diyaloğun canlanmasının sorunların çözümüne ve bölgesel istikrara katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Nato Zirvesi için gittiği Brüksel'de katıldığı Alman Marshall fonu tarafından düzenlenen bir etkinlikte açıklamalar yaptı. Hem komşumuz hem de müttefikimiz olan Yunanistan ile aramızdaki diyalog kanallarının canlandırılmasının meselelerin çözümüne ve bölgesel istikrara hizmet ettiğine inandığını söyledi. Diğer taraftan terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede müttefik ve ortaklardan beklenen desteği göremediğimizi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının NATO'nun sınırları olduğunu söyledi.