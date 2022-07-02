Erdoğan: Üçlü NATO Anlaşması Türkiye için Diplomatik Bir Zafer!

30 Haziran'da Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, ”Şüphesiz, zorlu müzakerelerin ardından aracılık edilen bu mutabakat zaptı Türkiye ve Türk halkı için diplomatik bir zaferdir." dedi. İttifaka katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, PKK, PYD/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı terörle mücadelede Türkiye ile işbirliği yapma ve bu örgütlerin varlığına ve faaliyetlerine karşı önlem alma sözü verdi. Buna karşılık Türkiye, NATO'ya kabul edilmelerine itirazını kaldırmayı kabul etti.

Mutabakat Zaptı'nı, artık ülkemizin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak gördüğü şeklinde yorumlar yapıldı. Ancak, aynı zamanda, bu bir başlangıç ve (İsveç ve Finlandiya'ya( bir davettir. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini kesinlikle takip edeceğiz.” dedi.

Diplomasi sıfır toplamlı bir oyun değildir ve kazan-kazan durumuna hakim olmak için bir araç olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'ya bu mutabakatı bu açıdan değerlendirmelerini tavsiye etti. “Tüm hassasiyetlerimiz bu mutabakat zaptında ele alındı. Ancak bu sadece Türkiye ve NATO'nun değil, İsveç ve Finlandiya halkının da yararınadır.” ”İsveç ve Finlandiya teröre karşı tutumlarını değiştirecek" diyen bakan, İsveç'in 73 teröristi Türkiye'ye iade etme sözü verdiğini öne sürdü. “İşte verdikleri söz budur. Nasıl saklayacaklarını göreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soruya yanıt vererek, imzalanan belgenin çok önemli olmasına rağmen, daha da önemlisi uygulanması olduğunu söyledi. NATO'ya girme süreci hakkında ise parlamento onayları olmadan çalışamayacağı ifade edildi. Öncelikle belgede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek zorundadırlar. Eğer biterlerse, Parlamentomuza göndeririz. Aksi takdirde gönderemeyiz." Diyen Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın kabulünün yaklaşık 20 yıl sürdüğünü hatırlattı.

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-16'ları tedarik etme talebiyle ilgili bir soru üzerine, bu amaçla içtenlikle çaba sarf eden ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede konuların gündeme geldiğini vurguladı.