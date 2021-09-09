Erdoğan Türkiye'nin Tek Başına Bırakıldığını Söyledi!

Yunanistan ile Komşuluk Sempozyumu’na bir video mesaj gönderen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Komşumuz olan Yunanistan'ın menfaatlerimize ve haklarımıza saygı göstermesini, tek taraflı eylemlerden ve oldu bittilerden kaçırmasını beklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönderdiği video mesajda düzensiz göç ile mücadeleye dediğinden Suriye kaynaklı olan düzensiz göçün engellenmesi ile ilgili Türkiye'nin verdiği olağanüstü mücadelede ülkemizin tek başına bırakıldığını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olan “Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’na” video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamaları ile gündemde yer aldı.

Sempozyumun başarılı geçmesini dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent ve 9 Eylül üniversitelerinin sempozyumun düzenlenmesi ile ilgili öncülük yaptıkları için tebriklerini iletti. Adalar Denizi olarak isimlendirilen Ege Denizi' hakkında önemli ifadeler kullanan Erdoğan, bölgenin tarih boyunca tüm medeniyetlerin kavşak noktasında bulunduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, Ege Denizi’nin insanlığın ortak kültür havzalarından olduğu da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Üzerine şarkılar söylenen ve şiirler yazılan bu denizin barış ile iş birliğinin sembolü olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, maalesef son zamanlarda insani trajediler ile gündeme geldiğini de anlattı.

Suriye'de yaklaşık olarak 11 senedir süren katliamlardan ve iç savaştan kaçan çok sayıda göçmenin Ege Denizi'nde hayatını kaybettiğini ve bundan 6 sene önce minik bedeni sahile vurmuş olan Aylan bebeğin modern dünyanın utanç resim olarak hafızalara kazındığını söyledi. Erdoğan bunun yanı sıra başta Avrupa olmak üzere batılı ülkelerin Aylan bebeğin dramından gerekli olan dersi çıkarmadığını da ifade etti.

Kendi alanında uzman olan isimlerin katılımı ile yapılan sempozyumun kendilerinin arayışlarına da yol göstereceğini düşündüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ettiğini de açıkladı.