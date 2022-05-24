Erdoğan: Suriye'de Yeni Askeri Operasyon 'Yakında'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın halihazırda Türkiye'nin kontrolü altında olan iki bölgeyi birbirine bağlamak amacıyla Suriye'de yeni bir askeri operasyon başlatmayı planladığını ve Türkiye-Suriye sınırında çatışmaların yeniden başlaması korkusunu artırdığını söyledi.

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, operasyonun Türkiye'nin Suriye sınırı boyunca 30 km'lik (20 mil) bir "güvenli bölge" oluşturma çabalarını sürdürmeyi amaçlayacağını söyledi.

Erdoğan, "Güney sınırımız boyunca kurduğumuz 30 km derinliğindeki güvenli bölgede başlattığımız projenin eksik kısımlarıyla ilgili yakında yeni adımlar atacağız" dedi.

Erdoğan daha fazla ayrıntı vermedi ancak operasyonun Türk ordusu, istihbarat ve güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladıktan sonra başlayacağını söyledi.

Önerilen askeri operasyonun hedef aldığı bölge, YPG olarak da bilinen Kürt silahlı bir grup olan Halk Koruma Birlikleri'ni içeren bir şemsiye grup olan Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Türkiye, YPG'yi, Türkiye'nin "terörist" bir örgüt olarak gördüğü yasaklı Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) bir kolu olarak görüyor. PKK, 1984'ten beri Türkiye'ye karşı silahlı bir ayaklanma yürütüyor ve çatışmada on binlerce insan öldü.

Erdoğan'ın yorumlarına yanıt olarak SDG, Suriye'nin kuzeyinde "stratejik bir değişim" olmadığını ve Türkiye'nin bölgedeki "istikrarı baltalamaya" çalıştığını söyledi.

Türk güçleri, 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyine üç büyük saldırı başlattı ve sınırını IŞİD (IŞİD) ve YPG'den gelen tehditlerden korumak için sınır boyunca uzanan bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

İnsan hakları grupları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki geçmiş askeri operasyonlarını eleştirdi ve son büyük saldırı binlerce sivili yerinden etti. 2020 yılında Birleşmiş Milletler, Türkiye'yi kontrolü altındaki bölgelerde silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen "olası savaş suçlarını" soruşturmaya çağırdı.

Erdoğan'ın yorumları, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önerisine itirazlarını dile getirdiği ve iki ülkeyi PKK'yı ve Türkiye'nin "terörist" olarak gördüğü diğer grupları desteklemekle suçladığı sırada geldi.

İsveç ve Finlandiya, diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte, 2019'da Suriye'ye girmesinin ardından Ankara'ya askeri satışlara kısıtlamalar getirdi ve bu hareket Türkiye tarafından eleştirildi.

Bu ayın başlarında Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli mültecisi hakkındaki tartışmalar ülkede devam ederken, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmak için altyapı inşa edeceğini de söyledi.

