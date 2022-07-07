Erdoğan, PKK, PYD ve FETÖ'NÜN NATO Kayıtlarına Terör Örgütü Olarak Girdiğini Söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK, PYD ve FETÖ gruplarının Türkiye'nin terör örgütü olarak tanınmasını sağlamak için gösterdiği sarsılmaz çabalar sonucunda NATO'nun terör örgütü olarak resmi kayıtlarına girdiğini söyledi. “Bugüne kadar sadece Avrupa Birliği kayıtlarında yer alan PKK artık sadece Avrupa Birliği kayıtlarında yer almıyor. Şimdi onunla birlikte reel anlamda terör örgütü olan PYD/YPG ve FETÖ de NATO'nun kayıtlarına girdi. Bunlar artık NATO'nun resmi kayıtlarında yerini aldı." diyen bakan, 6 Temmuz'da eski iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) belediye başkanlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısına seslendi.

Türkiye, 28 Haziran'da İskandinav ülkelerinin Ankara'nın terör ve silah ihracatı konusundaki endişelerini gidermeyi taahhüt etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı muhalefetini kaldırma kararı aldı. “Finlandiya ve İsveç, PKK'nın yasaklanmış bir terör örgütü olduğunu doğruluyor. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terör örgütlerinin ve bunların uzantılarının faaliyetlerinin yanı sıra, bu terör örgütleriyle bağlantılı bağlı ve ilham veren gruplardaki veya ağlardaki bireylerin faaliyetlerini önlemeyi taahhüt ediyor ”dedi.

Bugünkü Türkiye'nin kendi vizyonunu belirleyebildiğinin ve bu vizyona doğru gerekli adımları atabileceğinin altını çizen Erdoğan, “Artık eğitim ve sağlıktan güvenliğe, yargıya, ulaşımdan enerjiye, kentleşmeye ve kentleşmeye kadar her alanda sahip olduğu güçlü altyapı ile hedeflerine kilitlenen bir Türkiye var." dedi. sosyal yardım.”

Erdoğan ayrıca, küresel mali kriz, küresel sağlık krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi dünyanın dört bir yanındaki zorlu zorlukların Türkiye'nin elindeki gücü daha anlamlı ve değerli hale getirdiğini vurguladı. ”Türkiye, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasında seçkin yerini almaya her zamankinden daha yakın" dedi. “Tabii ki, biz ödemek sıkıntılar, ağrılar ve fiyatı vardır. Özellikle ekonomideki yüksek yaşam maliyetinin halkımıza zarar verdiğini çok iyi biliyoruz" dedi.