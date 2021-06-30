Erdoğan: Kılıçdaroğlu Siyasetin Değil Psikiyatrinin Konusudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıyılarda nasıl müsilaj sebebiyle oksijensiz kalma tehlikesi bulunuyorsa siyasette de bir müsilaj ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu için de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun artık siyasetin değil psikiyatrinin konusu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında hakikat ile bağını bu derece koparmış bir insana doktorların teşhis koyacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra, sosyal medyada yalan ve iftiralara karşı acil adım atılması gerektiği konusuna vurgu da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine seslendi ve “Vakit siyasette taarruza kalkma vaktidir” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan ve vatandaş ile önemli bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre daha devam edileceği anlaşılan meclis çalışmalarında başarılar dilediğini ifade etti. Değerlendirme toplantılarına yeniden başlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı, yarın bir grup arkadaşları ile tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Pandemi öncesinde başlatılan 5 grup halinde planlanan toplantıları tamamlamış olacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arkadaşları ile illerin sorunlarından ülke politikalarına kadar her konuyu görüşme fırsatı bulduklarını duyurdu.

Dün gerçekleşen MYK toplantısında ifade ettiğini, Türkiye'nin 2023 senesinde yaklaştıkça hükümete, partiye ve devlete yönelik saldırıların artacağının anlaşıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. Türkiye'de her dönemde muhalefet ile iktidar arasında gerilimler çekişmeler ve görüş farklılıklarının yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı, bu defa ise bambaşka bir fotoğraf ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışarıdan bir takım sözler aldığını, yıkıcı ve ahlaksız bir şekilde kendilerini hedef aldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine kast etmektedir” şeklinde açıklamalar yaptı. Yalana, iftiraya ve siyasetçi sıfatlı ruh hastası ayıracak tek bir saniyeleri bile olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlar vasıtası ile takipçisi olduklarını belirtti.