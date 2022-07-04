Erdoğan, Kıbrıs Rum Liderini Görüşmeye Davet Etti

Türk özel ulusal yayın kuruluşu CNN Türk 'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiades 'i toplantı kurma talebi üzerine Kuzey Kıbrıs'a davet etti. CNN Türk'ün haberine göre Anastasiades, geçtiğimiz hafta İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen NATO Zirvesinde Erdoğan ile yan yana geldi.

İlk stand-up toplantısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından, ikincisi ise akşam yemeğinden önce kısa bir konuşma yapıldı. Anastasiades, zirvede Erdoğan'la olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarına yükledi. Anastasiades, gazetecilerin zirveden sonra adaya geldiklerinde neler konuştukları sorulduğunda Erdoğan ile görüşme talebinde bulunduğunu söyledi. CNN Türk, Macron'un Paris'i buluşma yeri olarak önerdiğini söyledi. Ancak Erdoğan teklifi reddetti ve “Kuzey Kıbrıs'a gelin, orada buluşalım” dedi ve onu adanın uluslararası alanda tanınmayan kuzey ülkesine davet etti. CNN Türk'ün haberine göre, böyle bir şeyin imkansız olacağını söyleyen Anastasiades teklifi geri çevirdi ve konuşmayı sonlandırdı.

Nicos Anastasiades Kimdir?

Nicos Anastasiades (Yunanca: Νίκος Αναστασιάδης [nnikos anastasiaðis]; d. 27 Eylül 1946), 2013'ten beri Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı.2018 yılında yeniden seçildi. Daha önce 1997-2013 yılları arasında Demokratik Mitingin liderliğini yapmış, 1981-2013 yılları arasında Limasol'dan Milletvekili olarak görev yapmıştır.

Anastasiades mesleğe göre bir avukat ve hukuk firması "Nicos Chr" nin kurucusudur. Anastasiades ve Ortakları". Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi'nden hukuk bölümünden mezun oldu ve University College London'da denizcilik hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında Georgios Papandreu'nun oluşturduğu Atina merkezli Merkez Koalisyonunun bir üyesiydi.

Mart 2012'de Nicos Anastasiades, 2013 cumhurbaşkanlığı seçimleri için rakibi MEP Eleni Theocharous'a karşı Demokratik Mitingin 1.008 güçlü yöneticisi arasında yapılan oylamada aday gösterildi. Nicos Anastasiades 673 oy aldı (% 86.73) ve Theocharous 103 oy aldı (% 13.27). 17 Şubat 2013'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Anastasiades oyların % 45'ini kazanırken, Stavros Malas ve George Lillikas sırasıyla% 26,9 ve% 24,9 kazandı. Malas'a karşı ikinci turda% 57,48 oyla kazandı ve 28 Şubat 2013'te cumhurbaşkanı olarak yemin etti.