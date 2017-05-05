Erdoğan Kavurmacı'yı tarif ediyor! 05 Mayıs 2017, 01:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları nedeni ile tahliye edilmesine tepkiler çığ gibi büyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş dönemde yaptığı bir konuşma Kavurmacı'yı tarif ediyor yorumlarına neden oldu.