Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO Anlaşma Sözlerini Yerine Getirmesi Gerektiğini Söyledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik hedefleri üzerindeki vetosunu kaldırma anlaşmasında Türkiye'ye verdikleri sözleri tutmaları gerektiğini, aksi takdirde onayın Türk parlamentosuna gönderilmeyeceğini söyledi.

Perşembe günü yapılan NATO zirvesinin sonunda Madrid'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, iki İskandinav ülkesinin "teröristlerle" ilgili yasal değişiklikleri bir an önce tamamlaması gerektiğini söyledi.

Bakan ayrıca İsveç'in anlaşmanın bir parçası olarak "terörist" olarak nitelendirdiği 73 kişiyi Türkiye'ye iade etme sözü verdiğini , ancak mutabakat muhtırasında belirli iadeler için açık bir taahhüt bulunmadığını söyledi.

Erdoğan basın toplantısında, "Önemli olan verilen sözlerin gerçekleşmesidir" dedi.

Önümüzdeki dönemde muhtırada yer alan unsurların uygulanmasını izleyeceğiz ve buna göre adımlarımızı atacağız” dedi.

“Önce İsveç ve Finlandiya görevlerini yapsınlar, bunlar metinde var… Ama yapmazlarsa, tabii ki onayın meclisimize gelmesi söz konusu değil” dedi.

Erdoğan, iki İskandinav ülkesiyle yapılan NATO anlaşmasını “diplomatik bir zafer” olarak nitelendirdi ve İsveç ve Finlandiya'nın artık “terörizmle” mücadele etme taahhütleri de dahil olmak üzere verdikleri sözleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Müttefiklerimizden samimi bir dayanışma beklediğimiz mesajını sadece sözle değil, eylemle de kuvvetle vurguladık" dedi.

Erdoğan, Salı günü İskandinav liderleriyle yaptığı görüşmeden, iki ülkenin Türkiye'nin yasaklı silahlı gruplara karşı mücadelesine katılma sözü verdiği 10 maddelik bir anlaşmayı güvence altına alarak çıktı.

İmzalanan mutabakata göre Finlandiya ve İsveç, Ankara'nın 2016'da darbe girişimi düzenlediğini söylediği ve "terörist" olarak nitelendirdiği Kürt silahlı grupları, PKK ve YPG'yi veya ABD merkezli Müslüman alim Fethullah Gülen ağını desteklememe sözü verdi.

Erdoğan, 10 maddelik anlaşmanın uygulanmasının, NATO başvurusunu onay için Türk parlamentosuna gönderip göndermeyeceğine karar vereceğini söyledi.

NATO ittifakına katılmak isteyen ülkelerin üyelik başvurularının tüm üye devletler tarafından onaylanması ve ülkelerin ilgili parlamentoları tarafından onaylanması gerekir.

'Adil bir barışta kaybeden olmaz'

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, on yıllardır süren askeri bağlantısızlığı terk etti ve Çarşamba günü Madrid'deki zirvede NATO ittifakına resmen davet edildi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Stockholm'ün iadelerinde yerel ve uluslararası yasalara uymaya devam edeceğini ve ülkesinin İsveç vatandaşlarını iade etmeyeceğini söyledi. Finlandiya lideri Sauli Niinisto, Türkiye ile yapılan anlaşma hakkında Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, ülkesinin "bildiğim kadarıyla şimdilik herhangi bir iddiada bulunulmadığını" söyledi.

Türk cumhurbaşkanı Perşembe günü ayrıca Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yoğun "diplomatik girişimler" çağrısında bulundu ve "adil bir barışta kaybeden olmadığını" da sözlerine ekledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'nın enerji ithalatına aşırı bağımlılığı nedeniyle “dengeli bir politika” izlemeye çalıştığını söyledi.

Türkiye Ukrayna'ya silahlı insansız hava araçları ve diğer silahlar sağladı, ancak Erdoğan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir çalışma ilişkisine sahip.

“İttifakımızın Ukrayna'ya desteği yüzde 100 ve tamamlandı. Bu destekle, insani krizi ve yıkımı kesin olarak durdurmak için bir barış vizyonu ortaya koymamız gerekiyor” dedi.