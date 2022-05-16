Erdoğan İmzaladı! Çalışana ve Emekliye Müjde Geldi,

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte vatandaşlara 10000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak nakit verileceği açıklandı.

Ramazan Bayramı öncesinde kısa bir süre içerisinde verilen bu nakit kampanyaları, Kurban Bayramına kadar devam edecek ve sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödenecektir.

Devlet bankaları üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda, işlemlerini kısa bir süre içerisinde gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi olabileceğini söyleyebiliriz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizler de 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun müşteri olmanız durumunda devlet destekli ve düşük faizli krediyi kamu bankaları üzerinden kullanabilirsiniz.

10 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını internet bankacılığı üzerinden yapmak istiyorsak, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinde bir hesabı olması ve bu hesabı üzerinden bir internet şifresi oluşturması gerekmektedir.

Oluşturulan internet şifresiyle birlikte sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek olan krediyi mobil uygulamalar üzerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurunuzu yaparak gerçekleştirebileceksiniz.

Emekli olan vatandaşların kredi alabilmeleri için emekli maaşınız Ziraat Bankası Halkbank veya Vakıfbank üzerinden alması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alınacak olan emekli maaşları ile birlikte ayrıca, 750 TL'ye varan emekli promosyonu 100.000 TL'ye kadar varan gelir belgesiz, borç kapatma kredisi ve bankanın yapmış olduğu diğer kampanyalardan olan konut ve taşıt kredisi alabileceksiniz.

Başvurularını internet üzerinden yapamayan vatandaşların en yakın şubelere giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini yapabilirler veya 10000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak bu kredileri hesaplarına yatırabilirler.

Daha önce kamu bankaları üzerinden herhangi bir kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar başvurularını yapmak için en yakın banka şubesine gittikleri zaman ihtiyaç kredisi başvuru formunda doldurması gerekiyor.