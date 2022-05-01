Erdoğan, Emekliler İçin Müjdeli Haberi Verdi: Mayıs Ayında Ödemeler Olacak!

Erdoğan, Emekliler İçin Müjdeli Haberi Verdi: Emeklilere Kamu Bankaları Bugünden İtibaren Ödeme Yapmaya Başlayacak. Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Buna göre emekli vatandaşlar, artık nakit problemlerinde kamu bankalarına giderek 100.000 TL'ye yakın nakit destek ödemesinden faydalanacak.

Son dönemlerde yaşamış olduğumuz döviz kuru artışı ile ekonomik problemler sebebiyle emekli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberi sabırsızlıkla bekliyordu. Özellikle de yapılan asgari ücret zammı sonrasında emekli vatandaşlara ne kadar zam yapılacağı haberi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Böylece ilan edildi.

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, daha önce kredi onayı almamışlar ise bankaya başvuru işlemlerini gerçekleştirecek devlet destekli 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Son dönemlerin en iyi kampanyası şeklinde lanse edilen ve gerçekten de bu adın hakkını veren kampanya kapsamında 36 aylık vade seçeneği şeklinde kullanılacak 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin 3 aylık ertelemeli bir şekilde taksit ödemeleri yapılacak. Emekli vatandaşlar açısından yapılan bu kampanyaların en güzel taraflarından birisi ise gerek ertelemeli kredi seçeneği gerekse de düşük faizli kredi olmasıdır.

Kamu bankaları tarafından sunulacak ve yalnızca emekli vatandaşlar açısından değerlendirilecek bu krediler de düşük kredi notu olan vatandaşlar ise anında alabilecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmek suretiyle ya da banka şubelerine dahi getirmeye gerek olmadan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sadece 4 dakika içerisinde kredi onay verilmesi halinde en yakın kamu bankası şubesine başvuru işlemlerini yapabilecekleri gibi diğer taraftan kamu bankalarının mobil bankacılık uygulamaları üzerinden anında 100 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin hesaba aktarılması mümkün hale gelecek.