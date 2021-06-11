Erdoğan, Biden’la Gerçekleştireceği Görüşme Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 14 Haziran’da NATO zirvesinde görüşme yapacaklar. Gerçekleşen bu görüşme hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar’da Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nin açışı esnasında gazetecilerin Biden’la yapılacak görüşmeye ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, Biden’la 14 Haziran NATO zirvesinde yapılacak görüşme ile ilgili şunları belirtti:

Bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak, neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız. Bunlar gündeme gelecek. Türkiye tabii NATO'da ilk 5'te yerini alan, güçlü bir ülke" dedi.

Erdoğan, "Türkiye- ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. İkili görüşmelerimiz var. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, Almanya Şansölyesi'yle görüşmemiz var. Macron'la Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu ve olumsuz yanlarını görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, açıklamalarına yeni alınan Kovid-19 tedbirleri kararlarını da ekledi. Alınan kararları değerlendiren Erdoğan, yeni tip koronavirüsün turizm sektörüne olan etkileri hakkında konuştu. Gelecek için beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Erdoğan, turizm sektörünün canlanacağını söyledi. Erdoğan, "Aşılamada 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor" diye konuştu.

İfadelerine şöyle devam etti:

"Gerek BioNTech, gerek bunun yanında Çin'le yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Turizm noktasında da bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun, İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."

Diğer bir yandan, kentsel dönüşüm hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, vatandaşların kentsel dönüşüme destek vermesini istedi. Erdoğan, "Buradaki tüm konutların, yolların, su sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasından belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza yardımcı olun, buradaki kentsel dönüşümü yapıp buralarda yaşama imkânınıza kavuşun biz de bitirelim diyoruz. Hangi söz verildiyse burada da ben veriyorum" dedi.

Bu sırada, vatandaşlar arasından bir kişi "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor" diye seslenmesinin ardından Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i çağırdı. "Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada, bu sözü ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" ifadelerini kullandı.